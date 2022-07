BTS : le look emo et les yeux de biche de Jungkook lors de l’audition de Superstar K vous toucheront la corde sensible [Watch]

Jungkook des BTS alias Jeon Jungkook est l’une des idoles de K-pop les plus populaires au monde. Il est le plus jeune membre du groupe de garçons, Bangtan Seonyeodan aussi populairement que le Garçons Bangtan. BTS est un septuor qui comprend RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook, chacun ayant un parcours distinct sur la façon dont il est entré dans BTS. Ils sont tous passionnés de musique et travaillent très dur depuis leur plus jeune âge. Aujourd’hui, nous vous proposons un retour en arrière Maknae doré de BTS Jungkook de ses jours d’audition.

Audition de la Superstar K de Jungkook de BTS

Jungkook a rejoint BTS à l’âge de 15 ans. Ce n’était qu’un garçon. Avant de rejoindre Big Hit en tant que stagiaire et finalement de faire ses débuts en tant que membre du BTS. Avant cela, il a passé une audition pour Superstar K, une émission de talents de MNet. C’était un jeune garçon calme mais très adorable, bien élevé et timide. Malgré son attitude timide et introvertie, Jungkook avait une voix puissante et un rêve immense dans ses grands yeux. Il avait un look emo, des cheveux longs et soyeux qui tombaient juste au-dessus de ses yeux, ses grands yeux en forme de biche. Il avait l’air un peu nerveux mais il était très calme. Il a répondu à la question des juges prenant les auditions et a joué sur la chanson Lost Child de son idole IU. La voix de Jungkook est assez impressionnante pour un jeune garçon. Il n’a pas beaucoup changé non plus. Cependant, les techniques, les styles, la tenue des notes et le charisme de sa voix et de son attrait visuel ont définitivement augmenté. Jungkook, 15 ans, vous touchera le cœur. Regardez la vidéo ici :

Quand Jungkook s’est ouvert à l’audition de Superstar K

Des années après l’audition, alors qu’il était membre de BTS, Jungkook s’est ouvert sur son audition. Il a révélé qu’il n’était pas nerveux au début, mais après être entré dans la salle d’audition, il a été intimidé par la grande foule. Elle se souvenait avoir rétréci en voyant tant de gens étranges autour de lui. Jungkook pense que c’est à cette époque qu’il a commencé à être intimidé et à se sentir timide avec les étrangers. Jungkook n’a pas été sélectionné pour la compétition, il a gagné beaucoup de cœurs. Jungkook a reçu de nombreux appels d’appréciation, dont l’un provenait de Big Hit Entertainment.

Pendant ce temps, Jungkook a sorti son projet solo, une collaboration avec l’auteur-compositeur-interprète américain Charlie Puth pour Left and Right.