BTS : Le grand-père de Jin alias Kim Seokjin trouve une mention dans son vlog de cuisine ; Voici comment

Les Vlogs BTS sont devenus un énorme succès auprès des ARMYs. Aujourd’hui, Jin alias Kim Seokjin a cuisiné Menbosha pour les fans. Eh bien, il l’a mangé lui-même, mais les fans se sont également sentis rassasiés compte tenu de la façon dont il a montré son amour à travers la nourriture. Le visuel de BTS a fait la cuisine au studio du chef Lee Yeon Bok. Il est l’un des noms célèbres dans le domaine de l’hospitalité en Corée. Kim Seokjin, alias Jin, membre du BTS, a créé Menbosha pour les fans. C’est un toast aux crevettes qui est fait en mettant des boulettes de crevettes entre des toasts au lait et en les faisant frire. BTS Jin alias Seokjin l’a apprécié avec une bouteille de vin.

Nous savons que BTS Jin alias Kim Seokjin est connu comme l’idole de la mode. Son étiquette impressionnante lorsqu’il s’agit d’interagir avec des collègues et des personnes âgées a déjà été remarquée. Il a apporté un pot de miel pour Lee Yeon Bok de la ferme de son grand-père. Il a dit qu’il avait été récolté il y a quelques jours. Comme nous le savons, son oncle est propriétaire d’une immense ferme de fraises et de poulets. Jin, membre du BTS, a expliqué qu’il aimait posséder une grande maison à la campagne. En fait, il a suggéré une grande maison pour que tous les Bangtan Boys vivent ensemble. RM alias Namjoon veut aussi une maison à la campagne. Jin a également obtenu une bouteille de vin pour le chef. Cela montre clairement à quel point il est aimant envers ses aînés et ses amis.

Conception et légendes : Jin Miel fourni par : le grand-père de Seokjin Lieu et ingrédients fournis par : Chef Lee Yeon-bok *???C’est un mec marrant pic.twitter.com/z38G31iorJ OT7 (@BTS_ToshaOT7) 13 août 2022

idk c’est tellement approprié que l’oncle et le grand-père de jin aient une ferme de fraises et d’abeilles. ça ne me choquera pas si jin aura aussi le sien un jour ! :> https://t.co/0DchLhzlJr étoile ? (@tearherpersona) 13 août 2022

“Mon grand-père dirige une ferme apicole et ils viennent de récolter du miel” 220813, Kim Seokjin dans son vlog pic.twitter.com/s32GFJecXx Archives des citations bts (@btsqtsarchive) 13 août 2022

jin : il dirige une petite ferme pourquoi ai-je l’impression qu’il pourrait être modeste et peut-être que la famille kim dirige un énorme conglomérat agricole comme la ferme de fraises de son oncle et maintenant une ferme d’abeilles par son grand-père ? (@ moondust613) 13 août 2022

Jin prend du vin et du miel de la ferme apicole de son grand-père pour en faire cadeau au chef Lee. Il est si doux et prévenant. BTStani # ? (@btstanipk) 13 août 2022

le père de jin est PDG. son oncle possède une ferme de fraises et son grand-père possède une ferme d’abeilles. wow! ??? bzzbzz#JinVLOG @BTS_twtpic.twitter.com/uoYC1JG1A9 b dans la case est une mauvaise décision (@00xoxo613) 13 août 2022

Jin, alias Kim Seokjin, membre du BTS, est censé provenir d’une famille aisée. Toute sa famille est dans les affaires. Son père est le PDG d’une entreprise qui fournit des matériaux à Samsung. De nombreux fans ont estimé qu’il était humble lorsqu’il a déclaré que sa famille avait une petite ferme. C’est un régal de les écouter parler de la maison et des membres de la famille, et Jin a également incorporé son grand-père dans le vlog !