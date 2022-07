BTS : Le geste doux du cœur de J-Hope tout en ajustant le masque facial gagne le cœur des ARMY ; les fans se préparent pour Lollapalooza [View Tweets]

J-Hope, membre du BTS, travaille dur pour 2022 Lollapalooza après la sortie de son album solo Jack In The Box. Le beau chanteur a un emploi du temps chargé et n’a guère de temps pour lui. Il est prêt à assister au Lollapalooza 2022 de Chicago avec TXT. J-Hope est le premier artiste coréen à assister à cet événement prestigieux et il est entré dans l’histoire avec ses réalisations. Les ARMYs ont hâte de voir le charisme de J-Hope sur scène. Ils attendent avec impatience de le voir mettre le feu à la scène avec ses coups chauds.

J-Hope parvient à impressionner tout le monde avec son sourire contagieux et sa charmante personnalité. Comme toujours, J-Hope s’est une fois de plus avéré être le “prince des looks d’aéroport”. Oui, tu l’as bien lu! J-Hope a été aperçu à l’aéroport et son look a fait tomber les fans amoureux de lui. Il a transformé l’aéroport en sa piste.

J-Hope avait l’air incroyable, mais son innocence est ce qui a attiré l’attention de tout le monde. Le garçon Bangtan a joyeusement posé pour les papas alors qu’il était occupé à voyager. Alors qu’il traversait l’aéroport, J-Hope était entouré de papas et de ses fans. Le chanteur a été aperçu en train d’ajuster son masque et de prendre les précautions appropriées contre le COVID-19. Il a transformé ses doigts en un cœur de doigt et a gagné des millions de cœurs avec son geste mignon. Son moment de 5 secondes a volé le cœur de tout le monde et le clip devient viral sur les réseaux sociaux.