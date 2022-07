BTS: Le garde du corps costaud de Jimin est aimé de l’ARMÉE alors qu’il protège Chim Chim des fans fous à l’aéroport d’Incheon d’une manière impitoyable [Watch Video]

BTS est assailli par des fans partout. Park Jimin a quitté l’aéroport d’Incheon samedi matin pour se rendre à Chicago pour le festival Lollapalooza. Il était habillé pour tuer en Chanel, Fendi et d’autres grandes marques. Bien que Big Hit Music n’ait publié aucune déclaration officielle sur le départ de Jimin, les médias et les fans se sont réunis là-bas après une dénonciation non officielle. Le chanteur de Filter a demandé aux médias comment ils avaient appris qu’il partait alors qu’aucune annonce n’avait été faite pour le même. Ils lui ont dit qu’il était le Park Jimin et qu’une telle nouvelle ne pouvait pas être cachée longtemps.

Maintenant, le garde du corps de Jimin reçoit beaucoup d’amour de l’ARMÉE pour avoir protégé Baby Mochi comme un héros d’action. Comparé à Jimin, le gars est grand et ressemble à un hulk à côté de lui. Un certain nombre de personnes s’étaient rassemblées et certaines d’entre elles semblaient foncer vers le chanteur. Ne perdant pas une minute, son garde du corps les repoussa pour protéger Jimin. ARMY l’a remercié pour ses efforts. Certains ont même dit que le garde du corps de Jimin était trop beau. Découvrez la vidéo et les réactions…

Prenons un moment pour apprécier le garde du corps de Jimin, il est ÉNORME ? mais regardez-le faire tout pour protéger notre prince ?? pic.twitter.com/x2emuqs71o ???? ? (@lajiminista_) 31 juillet 2022

ne pas être impoli si quelqu’un poussait son téléphone sur le visage de jimin ou sur l’un des visages de tannies et c’est ainsi que mon corps avait l’air / la force (le garde du corps) je t’aurais peut-être foutu la merde peut-être que je perdrais mon emploi pour frapper quelqu’un mais comme donner, ils méritent de l’ESPACE https://t.co/b9fuadwr5N ‘k’riti aime suha dans la boîte ? (@bangtriviia) 31 juillet 2022

cette vidéo du garde du corps de jimin poussant ces sasaengs m’a fait sourire si fort … c’était le cinéma de pointe pic.twitter.com/4gbOE2hy34 JANELLA ? (@yoonkookella) 31 juillet 2022

Salut Bonjour! Le garde du corps Jimin seul tak? ?? https://t.co/U7FD5ac6nT SemogaTashaPullTaekookJoonAamiin ?? (@blishhh96) 31 juillet 2022

Jimin bu adam yemiyorsan donne moi ce garde du corps https://t.co/l77BvJlg3a Nazl (@cicekseokjin) 31 juillet 2022

Trouvez un homme comme le garde du corps de Jimin, ahgshagshagshavshansbha. Hana Clochette (@hanaluvlyness) 31 juillet 2022

Jimin est escorté par 4 gardes du corps qui semblent jeter n’importe qui dans la poubelle la plus proche si nécessaire. C’EST VRAI, EXACTEMENT !! ?? pic.twitter.com/AxjsLoYsVY ? ? #votreamourv ? (@eternalhyyh) 30 juillet 2022

Je me contenterai de CE garde du corps si je ne peux pas avoir Jimin ??? pic.twitter.com/PhDdD2eyW2 MaiJungkook77 ! Toujours avec vous ?APO BANGPO !? (@MaiKookie77) 30 juillet 2022

Jimin est allé encourager J-Hope, alias Jung Hoseok, membre du BTS, au festival Lollapalooza à Chicago. Il a également été vu avec Beomgyu, membre de TXT, dans un restaurant de Chicago. Nous ne savons pas si Jimin fera un petit concert avec J-Hope sur scène.