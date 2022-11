BTS : Le frère de Jimin s’est-il blessé lors de la bousculade d’Halloween à Itaewon ? [Read Details]

Alors que les membres du BTS sont mondialement connus, les garçons ont gardé leur famille assez privée. Les seuls célèbres sont le père de Jungkook et Jimin. Ce dernier possède un café populaire à Busan, il est donc connu de pas mal de gens, y compris des fans. Aujourd’hui, toute la Corée du Sud pleure l’horrible tragédie de la bousculade d’Halloween à Itaewon qui a fait plus de 150 morts. Il y a eu une foule qui a provoqué une bousculade. Les gens ont été étouffés et ont subi des arrêts cardiaques. Au milieu de tout cela, quelqu’un a lancé une rumeur selon laquelle le frère de Jimin, Park Jihyun, a été hospitalisé et que Jimin et Taehyung sont allés lui rendre visite.

Eh bien, il s’avère que quelqu’un prétendait être Park Jihyun. Lorsque la vidéo s’est diffusée, les fans et les ARMY ont commencé à se demander. Le gars qui aurait prétendu être Park Jihyun a déclaré qu’il avait subi des blessures mineures. Il semble que certains fans aient tenté de contacter le frère de Jimin qui a confirmé que ce n’était pas lui. C’est bien dommage si c’est vrai. La tragédie a été un choc pour le monde, et cela apparaît comme carrément insensible.

Idk si c’était le vrai compte mais ouais j’espère qu’il n’est pas dans l’incident pic.twitter.com/N4KkV9DXJR Khura (@xxx_804562) 30 octobre 2022

Tout le monde ne panique pas, j’ai vu un message sur tiktok indiquant que le frère de Jimin est également sur un incident au festival d’Halloween d’itaewon et la photo convo de la réponse du frère de Jimin à mon message #Itaewon #priezpouritaewon #fais attention #bts #ARMÉE pic.twitter.com/6up7IUlxlq Khura (@xxx_804562) 30 octobre 2022

IL Y A UNE PERSONNE FAIT ÊTRE À JIMIN. LE FRÈRE DE JIMIN N’ÉTAIT PAS À ITAEWON. IL NE FAIT PAS PARTIE DES BLESSÉS. Il n’y a que deux frères et sœurs de bts qui ont des comptes publics (la marque de vêtements des frères de JK et la marque de vêtements de la sœur aînée de Hobi et Instagram personnel) ??? ? ? ??? ? ??? ? (@peytaejk) 31 octobre 2022

Les membres du BTS sont souvent la cible de rumeurs non vérifiées et semblent être les derniers en date. La bousculade est l’une des pires d’Asie et le gouvernement coréen a reporté tous les événements de divertissement pendant la période de deuil.