BTS : Le fan desi de Kim Taehyung l’imagine en gendre d’une maison indienne dans ce montage hilarant qui vous laissera ROFL [Watch Video]

BTS membres – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook sont soi-disant en pause. Cependant, il y a tellement de contenu dans le Garçons Bangtan disponible pour se gaver de BTS ARMYs qu’il n’y aura jamais de pénurie. De plus, les membres du BTS abandonnent également leur contenu solo. Ainsi, le contenu BTS ne fait que croître. De plus, il y a des ARMY qui aiment éditer des photos et des vidéos des garçons – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook et les partager en ligne. Et c’est de cela dont nous allons parler aujourd’hui. Nous avons une version ARMY de BTS V alias Kim Tae Hyung où l’ARMÉE a imaginé V comme un gendre indien. Et le montage est hilarant.

BTS V alias Kim Taehyung en tant que gendre desi

BTS ARMY est très doué pour le montage de vidéos. Ils créeraient des mèmes à partir de tout ce qui est disponible sur BTS en ligne. Et c’est tellement drôle parfois qu’on a l’impression que ça mérite un cri. En Inde, la fanbase de BTS grandit de jour en jour. Et par conséquent, une de ces ARMY a donné une tournure loufoque à la vidéo de Taehyung de BTS In the Soop. Il est montré que la mariée de Taetae se prépare après une douche et qu’il dort paisiblement dans son lit. Soudain, il est réveillé et le montage joue Bhajan en arrière-plan. Eh bien, en Inde, les matins commencent par des prières à Dieu. Alors que certains ont des prières silencieuses, il y a des ménages qui ont des Bhajans qui jouent tôt le matin. L’ARMÉE a imaginé ce que ce serait pour BTS V alias Kim Taehyung de se marier dans un tel foyer. Regardez la vidéo ici:

BTS V dans Friendcation

Pendant ce temps, V est actuellement présenté sur In The Soop Friendcation avec Park Hyungsik, Peakboy, Park Seojoon et Choi Woo Shik. Ensemble, les 5 célébrités sud-coréennes sont parties en vacances à Goseong. C’est un voyage de quatre jours entre amis qui se sont réunis après des années. C’est un spin-off de BTS In The Soop.

Pendant ce temps, il y a quelques semaines, le vlog Drive de V alias Kim Taehyung avait également été abandonné. Il mettait en vedette le hitmaker Yet To Come and Run BTS conduisant avec ses réalisateurs et passant du temps avec l’ARMÉE. Il écoutait des chansons, jouait au golf et mangeait de tout son cœur. Ailleurs, on dit que Taehyung va bientôt sortir son album solo.