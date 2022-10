BTS : le chef de groupe RM prononce un discours émouvant à TMA 2022 au milieu d’un débat sur le service militaire ; L’ARMÉE est touchée

Les Fact Music Awards 2022 était un régal pour BTS fans en tant que membres du groupe, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, Vet Jungkook joué là-bas, et a également remporté de nombreux prix. Alors que ARMY était super content de sa performance et de sa victoire aux prix, il a été rapporté que des membres du groupe K-pop rejoindraient bientôt l’armée sud-coréenne, ce qui signifie que pendant quelques mois, ils ne collaboreront pas pour faire de la musique. Apparemment, la question de savoir si la bande devrait être exemptée du service militaire ou non est devenue un sujet de débat.

BTS fait toujours la une des journaux d’Hollywood, et au milieu de tout cela, RM, le chef du groupe, a prononcé un discours émouvant aux TMA Awards 2022. Selon Indian Express, RM a déclaré dans son discours que cela faisait longtemps qu’ils n’avaient pas été à des prix comme celui-ci. Ils ont rencontré d’innombrables artistes cool qui étaient là avec eux lors de la remise des prix, mais ils ne savent pas s’ils ont été des artistes plus cool ou s’ils ont eu de meilleures promotions que d’autres cette année. Il a ajouté: “C’est pourquoi je me sens vraiment désolé.”

RM a en outre mentionné que parce qu’ils ont travaillé dur pendant ces 10 années, ils estiment que le fait qu’ils soient capables d’y penser est dû à l’énorme quantité d’amour qu’ils ont reçue tout au long de ces années. Il a ajouté: “Nous souhaitons pouvoir parler de beaucoup de choses à travers notre style comme nous le faisons habituellement et l’avons toujours fait. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas le faire. Une fois que les choses seront réglées, nous pourrons transmettre notre vrai moi envers toi comme nous l’avons toujours fait.”

L’un des moments forts de la TMA 2022 a été Kim Seokjin porté sur scène par Jimin et J-Hope. La vidéo du même est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Découvrez la vidéo du membre BTS Kim Seokjin ci-dessous