BTS : Le chapeau « perdu » de Jungkook vendu pour 10 millions de wons par un employé du ministère des Affaires étrangères ; ARMY désapprouve fortement

Dans la tournure des événements la plus bizarre et la plus choquante de BTS nouvelles, Jungkook a fait la une des journaux. Eh bien, plutôt son « chapeau » a fait la une des journaux. Oui, tu l’as bien lu. Ainsi, il a été rapporté que Jungkook avait perdu l’un de ses chapeaux seau lors de l’un de ses horaires en tant que membre du BTS. Cependant, il a maintenant été trouvé, mais pas par Jungkook. La Maknae doré de BTSLe chapeau de a été retrouvé par un employé qui l’a vendu pour de l’argent. Peux-tu le croire?

Le chapeau “perdu” de Jungkook, membre du BTS, est vendu

Le chapeau porté par Jeon Jungkook de BTS est devenu un énorme sujet de discussion parmi les ARMY et a également fait la une des journaux dans la section Hollywood News. Selon les rapports de K-media, le chapeau de Jungkook a été retrouvé par un employé du ministère des Affaires étrangères. Jungkook qui avait visité le départ des passeports pour la fabrication de ses passeports diplomatiques semblait avoir oublié par erreur son chapeau. Et un internaute qui prétendait être un employé du ministère des Affaires étrangères a été mis en vente. Il a posté une photo du chapeau ainsi que la pièce d’identité laissée sur un site de vente d’occasion, rapporte K-media.

Le chapeau de Jungkook de BTS vendu 10 millions

L’internaute a vendu le chapeau pour 10 millions de wons sur le site marchand. Il a également mis en place une description pour le chapeau. Dans la description, l’internaute a révélé que Jungkook l’avait laissé derrière lui lors de sa visite au bureau. Et maintenant, l’acquéreur en prend possession puisque 6 mois se sont écoulés et que le bien n’a été réclamé par personne après l’avoir signalé. Jungkook portait le chapeau Kangol qui ne peut pas être acheté facilement. Les internautes ont déclaré que puisque Jungkook est un chanteur de renommée mondiale, la valeur de sa collection devrait augmenter et ont demandé aux gens de ne pas le contacter s’ils ne veulent pas l’acheter. Il/elle a en outre ajouté que le prix ne sera pas ajusté car il/elle estime que le prix indiqué est bien inférieur.

L’ARMÉE est furieuse contre la même chose et y a fortement réagi :

J’en ai littéralement tellement marre de chacun d’eux pic.twitter.com/elKb64B0x7 Mu (@130613fate) 17 octobre 2022

Employé au service des passeports vendant le chapeau oublié de Jungkook pic.twitter.com/Bv7DamQWU4 JIN ARRIVE Krey (* `*) (@seokskive) 17 octobre 2022

Un membre du personnel du ministère des Affaires étrangères est sous le feu des critiques pour avoir vendu #BTS #JUNGKOOK‘s hat pour des millions de won. # # @bts_bighit @BTS_twt https://t.co/luCFPYM1tw pic.twitter.com/HR9Jdp3aFV SBS Star (@SBS_star) 18 octobre 2022

méchant mfs Angelina #MilitaryWife (@Angeliinaaax) 17 octobre 2022

Ils sont tellement inutiles pic.twitter.com/8fJ8L5KAnj MinMeow KSJ à venir (@AFoBangtan) 17 octobre 2022

C’est juste faux, honte à celui qui a fait ça Jen (@bts__jenn) 17 octobre 2022

Inutile!! Ils sont inutiles alors ils utilisent d’autres personnes pour leur rapporter de l’argent. ??? ??? (@SunnNmoonn1) 17 octobre 2022

oui, c’est vrai, les k-armys ont signalé cela au ministère coréen des affaires étrangères Rocher ?? (@iloverocher) 17 octobre 2022

la honte est littéralement gratuite ???? Comme??? RENDEZ À JK SON PUTAIN DE CHAPEAU ! nan pouah ! ? ? (@obliviousnerd_) 17 octobre 2022

https://t.co/TPQQxY6s3X Rocher ?? (@iloverocher) 18 octobre 2022

Ce sont des adultes adultes qui font cela. Ils sont tous si peu professionnels et dégoûtants. Misha( -) ~ ?KSJ1 Bientôt ? (@_purple_haze_x) 17 octobre 2022

Ouais. Comportement non professionnel Sana Suga ? ère de la femme militaire ?? (@Sana4suga) 18 octobre 2022

Pendant ce temps, ces derniers temps, l’enrôlement militaire du BTS est devenu le sujet de conversation de la ville. BTS ARMY est incrédule mais fier du moment qui a finalement été réalisé. Ils ont critiqué les ennemis pour avoir précédemment appelé BTS pour avoir esquivé l’enrôlement militaire. BTS ARMY a soutenu la décision des Bangtan Boys malgré la tourmente émotionnelle en ce moment.