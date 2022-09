BTS : le chanteur de Rush Hour, Crush, révèle qu’il a chanté au mariage de Jiwoo, la sœur de J-Hope

J-Hope, membre du BTS, est sur une lancée. Sa dernière chanson Rush Hour with Crush gagne les cœurs partout. La piste énergique a un couplet rap fabuleux de J-Hope et ses mouvements de danse sont le baiser du chef. Les deux ont également montré une chimie incroyable sur la piste. Rush Hour a dominé iTunes dans le monde et c’est une première pour CRUSH. Les fans qui suivent la K-Pop et la musique coréenne savent que Crush est le chanteur de la mémorable chanson mélodieuse Beautiful Life du K-Drama Goblin, qui est un succès mondial. Lors d’une des interviews, CRUSH a révélé qu’il avait chanté au mariage de Jiwoo. Alors que cela était connu de certains stans de J-Hope, d’autres ont eu une surprise.

Il semble que J-Hope ait ensuite rendu visite à Crush dans son studio et l’ait remercié d’avoir chanté au mariage de sa sœur. Il lui a même offert un cadeau en signe de gratitude. Comme on le sait, sa sœur s’est mariée l’année dernière lors d’une cérémonie privée. Jung Jiwoo est un influenceur de la mode et un entrepreneur. Elle est également amie avec de nombreuses personnes dans l’industrie des idoles en Corée. Lorsqu’ils se sont rencontrés en studio, J-Hope lui a parlé de son album solo, Jack In The Box et comment il a apprécié certains commentaires de sa part. Crush lui a également parlé de la chanson et J-Hope a dit qu’il aimerait faire un numéro avec lui.

Eh bien, le rappeur et leader de la danse des Bangtan Boys, J-Hope, est connu comme le soleil du groupe. Il a envoyé des collations à IU et à toute son équipe lorsqu’il a appris que Crush participerait à son émission pour promouvoir la chanson. Un certain nombre de chanteurs comme Lizzo, Becky G et IU ont parlé de la reconnaissance, de la gentillesse et de l’humilité de J-Hope alias Jung Hoseok. Son premier album, Jack In The Box, a été bien accueilli pour son côté hip-hop et grunge coréen. Il s’est également produit devant une salle comble à Lollapalooza 2022.