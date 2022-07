BTS : L’artiste musicale américaine Lizzo recrée la vidéo groovy de Kim Taehyung sur sa chanson “About Damn Time” ; prouve qu’elle est une ARMY pour toujours

BTS est l’un des groupes pop sud-coréens les plus populaires au monde. Ces membres du BTS font que les ARMYs s’affaiblissent des genoux avec leur allure fringante, leur personnalité charmante et leur musique incroyable. Récemment, V a dansé sur la chanson à succès de l’artiste américain Lizzo “About Damn Time”. Lizzo ne pouvait pas croire que V dansait son cœur à sa chanson. Après que le vlog de V ait été partagé sur les réseaux sociaux, Lizzo regardait en partageant sa réaction en direct sur Twitter. Elle a exprimé sa réaction choquante lorsqu’elle a vu V jouer sur sa chanson. Elle a écrit : ‘Attends, est-ce que c’est réel ? V danse-t-il vraiment à peu près à peu près ?!?’

Regardez sa réaction –

Attends c’est réel ? Est-ce que V danse vraiment jusqu’à la putain de durée ?!? ??????????????????? SUIVEZ @YITTY (@lizzo) 9 juillet 2022

Taehyung joue sur About Damn Time par @lizzo dans sa voiture CONDUIRE AVEC V #TaehyungVLOG pic.twitter.com/HWiZfjQUYA TTP (@thetaeprint) 9 juillet 2022

Elle a partagé un clip de V dansant sur sa chanson sur TikTok et l’a crédité comme le créateur d’une nouvelle tendance de danse. Elle a même recréé sa propre vidéo et l’a fusionnée avec V. On l’a vue danser spontanément sur sa chanson. V a republié la vidéo de Lizzo sur son histoire Instagram qu’elle avait republiée. Lizzo a écrit “VIZZO!” alors qu’elle partageait la vidéo avec V.

Lizzo est une fan inconditionnelle de BTS qui a assisté au concert avec les membres. Certains exemples prouvent que Lizza partageait un lien profond et fort avec les membres du BTS.