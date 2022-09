BTS : L’ARMÉE se réjouit alors que Kim Taehyung publie des photos INVISIBLES sur Instagram depuis NYC au milieu de rumeurs de rencontres avec Jennie [View Tweets]

BTS V alias Kim Tae Hyung est ‘maison’ dit BTS ARMÉE comme le Exécuter BTS Le chanteur publie des photos inédites sur Instagram de sa récente visite à New York. Il y a quelques semaines, Taehyung s’était envolé pour New York pour son emploi du temps personnel. Les ARMY avaient deviné son emploi du temps et les projets à venir par la suite. BTS V est revenu à Corée du Sud sur Jungkook‘l’anniversaire de. Il a posté une note d’anniversaire pour l’anniversaire du plus jeune membre du BTS sur Twitter et a informé de son arrivée aux ARMYs sur Weverse, promettant qu’il partagerait des photos dans quelques jours. Et il les a enfin partagés sur Instagram maintenant !

BTS V partage des photos sur Instagram

Kim Taehyung, comme promis, a laissé tomber des photos de sa visite à New York sur le gramme. Et tout dépend du plaisir qu’il a eu pendant son séjour. La première image est une image matérielle totale de «petit ami», comme les ARMY le décriraient populairement. Il a partagé une vidéo d’un club qu’il fréquentait à New York. La troisième image est une image floue de Taehyung admirant les immenses gratte-ciel. La quatrième image est un selfie miroir dans un ascenseur. Il y a des photos de la rivière et lui-même assis au bord de la rivière. Taheyung a également posé à côté d’une statue qui avait une tête d’éléphant et un corps d’homme. Il y a aussi des photos loufoques de Taehyung prises dans des clubs. Enfin, il a partagé une vidéo d’une cheminée. “à NY”, a-t-il légendé le message. Vérifiez le ici:

BTS ARMY devient fou

Dès que Taehyung a laissé tomber les photos sur son gramme, les fans deviennent fous. Ils ont un effondrement individuel sur Twitter et les réactions sont adorables. Découvrez les tweets ici :

Je ne peux même pas commencer à écrire… je regarde ça depuis des heures… tu me manques tellement et je le savais… tu vas bientôt rentrer à la maison et oui tu l’as fait ! Mon intuition ne me fait jamais défaut ! TAEHYUNG EST RENTRÉ À LA MAISON#KimTaehyung #TAEHYUNG #BTSV pic.twitter.com/IkevBZTG79 Omiko (@Omiko20365390) 6 septembre 2022

? kim taehyung est un tel petit ami ? #btsv pic.twitter.com/Z6UZPTHico tete quotidienne (@vtetelogs) 6 septembre 2022

On dirait que tout le monde a ses nouveaux fonds d’écran ~ Merci à Kim Taehyung à New York. Taehyung est rentré à la maison. thv à NY? #KimTaehyung #BTSV pic.twitter.com/9mOTGUVjjT Livius Grey (@LiviusGrey) 6 septembre 2022

Mon bébé est vraiment rentré à la maison aujourd’hui ? Sois juste heureux mon roi V insouciant ? Il m’a fallu deux heures pour traiter ses photos de NYC ? Nous avons respiré le même air pendant une semaine et tu étais si heureux #KimTaehyung #BTSV tu mérites le monde ???? pic.twitter.com/8YhDYEYYCi miettes de nabatae ??? (@tubatae22) 6 septembre 2022

Taehyung est rentré à la maison, je ne peux pas être plus heureux ? #BTSV #thv pic.twitter.com/u9CZrAcLqn THV (@taeinfinitelove) 6 septembre 2022

C’est ce que vous appelez des mises à jour. Il a tenu parole et nous a offert des sourires. Le plus pur ~#BTSV#KimTaehyung pic.twitter.com/xDajTtTvcO Livius Grey (@LiviusGrey) 6 septembre 2022

Kim Taehyung est n ° 1 l’idole Kpop la plus réussie au monde rapportée par NAVER avec les valeurs les plus élevées de marque, EMV et SNS dans l’industrie Kpop ?? Je t’aime BTS FÉLICITATIONS TAEHYUNG#KimTaehyung #BTSV #TAEHYUNG#BTSV pic.twitter.com/jWEQ70IzZ1 Mehar (@Meharmehar1630) 6 septembre 2022

Pendant ce temps, on dit que Kim Taehyung s’est rendu à New York pour une séance photo avec le magazine Vogue. Lorsque les ARMYs ont appris la même chose, ils ont commencé à partager des photos de Taetae en tant que modèle et se préparent maintenant pour son prochain look de modèle. La séance photo de Taehyung devrait sortir en octobre. Il y a quelques mois, Taehyung a envoyé tout le monde en émoi pour son apparition au défilé de mode de Céline.