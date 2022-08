BTS : L’ARMÉE philippine se prépare pour l’anniversaire de Jungkook, alias Golden Maknae ; planifier diverses campagnes caritatives [Read Deets]

BTS ARMÉEc’est la période de l’année où BTS les membres fêtent leur anniversaire ! Deux des membres du BTS fêteront leur anniversaire le mois prochain. On parle de Jungkook alias Jeon Jungkook et RM alias Kim Namjoon. Tout d’abord, l’anniversaire de Jungkook approche. La Maknae doré fête ses 25 ans le 1er septembre. Et ce n’est pas tous les jours que votre idole préférée fête ses 25 ans, n’est-ce pas ? Donc, les ARMYs prévoient évidemment quelque chose de grand là-bas. Et le ARMÉE philippine ont commencé leur part pour L’anniversaire de Jungkook déjà.

Plans d’anniversaire de Jungkook : collecte de sang

Tout d’abord, l’ARMÉE philippine a organisé une collecte de don de sang caritative. Ils sonneraient un peu plus tôt l’anniversaire de Jungkook avec un camp de don de sang qui se tiendra demain, 13 août 2022. La base de fans de Jungkook sous le nom de BFM Kookiebunnies en association avec la Croix-Rouge philippine a organisé un camp de don de sang. Un rapport de Koreaboo.com indique que ceux qui font des dons recevront des prix de tombola, des sacs de butin et des collations pour avoir fait un don dans le lecteur.

Plans d’anniversaire de Jungkook : don pour les animaux errants

Ceux qui ont suivi BTS savent que Jungkook aime beaucoup les chiens. Il a trois chiens à partir de maintenant, Song, Paeng et Bam. Tous les trois ont déjà été présentés aux ARMY. Bam a même rejoint Jungkook pour les vacances dans BTS: In The Soop 2. Les ARMYs philippins savent à quel point Jungkook aime les chiens et, par conséquent, Jungkook Philippines a lancé une campagne de dons en l’honneur des bébés à fourrure de Jungkook – Bam, Song et Paeng. Les dons seront envoyés à Strays Worth Saving. Selon Koreaboo, il s’agit d’une organisation à but non lucratif qui aide les animaux errants et leur bien-être.

Projet d’anniversaire de Jungkook Philippines 2022 (partie 1 de 3) Campagne de dons : les animaux égarés valent la peine d’être sauvés ? 8.9 ~ 8.31 ? Faire un don avec JKPH ? Achetez ici : https://t.co/OskXyyL7bn ? https://t.co/tdBw2e3HKh#Jungkook # @BTS_twt pic.twitter.com/YvkjJjqrpP Jungkook Philippines (@JUNGKOOK_PH) 9 août 2022

Plans d’anniversaire de Jungkook : Spectacle de fontaine

Outre les campagnes caritatives, l’ARMÉE philippine prévoit également des friandises visuelles pour l’anniversaire de Jungkook. Golden Alliance PH a prévu un spectacle de fontaines dansantes pour célébrer les 25 ans de Jungkookie. Le spectacle aura lieu à Luneta Dancing Fountain, Manille, Philippines, le 1er septembre à 19 heures.

????????? ????????? ????????? 2022 ???? ?: Spectacle de la fontaine dansante de Luneta Assistez à la jolie danse de la fontaine au rythme du hit viral de Jungkook, “Still With You” ?Fontaine dansante de Luneta, Manille, PH ?1 sept. 2022 19h#Jungkook # pic.twitter.com/jH1BJObFJ8 Alliance dorée PH (@GAPH090197) 3 août 2022

Plans d’anniversaire de Jungkook : Séminaire sur les compétences artistiques

Jungkook de BTS n’est pas seulement une idole incroyable, mais il est doué pour beaucoup de choses. Et l’un d’eux est le dessin/l’art. Ainsi, Golden Alliance PH a également organisé un séminaire d’art en association avec Childhope Foundation. Le projet s’appelle “Art Skills Seminar for Street Children” et s’adresse aux enfants âgés de 7 à 14 ans. Ils visent à promouvoir et à soutenir l’amour de l’art chez les enfants, en particulier les enfants de la rue.

????????? ??? 2022 ???? ??. Séminaire de compétences artistiques pour les enfants des rues ? Avec ChildHope Foundation, GAPH organisera un séminaire sur les compétences artistiques avec les enfants des rues âgés de 7 à 14 ans à Manille. ? Fondation Childhope ? 29/08 Participation restreinte pic.twitter.com/09akV2X6tp Alliance dorée PH (@GAPH090197) 4 août 2022

Jungkook aura 25 ans cette année, selon l’âge mondial. C’est un âge spécial et nous parions que plus d’ARMÉES ont plus de plans en place pour célébrer sa journée spéciale. Les anniversaires de BTS sont souvent consacrés à des œuvres caritatives et à des campagnes par les ARMY. C’est l’une des choses les plus attachantes des ARMY.