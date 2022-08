BTS : L’ancien fan sasaeng de Jungkook dévoile des détails choquants ; révèle avoir cherché une thérapie après avoir été attrapé

BTS et les histoires de leurs fans sasaeng sont bien connues. Maintenant, un incident a été rapporté où un ancien fan sasaeng du septuor du Japon a révélé comment son obsession avait affecté sa vie. Il semble qu’elle ait été recrutée par un sasaeng coréen qui lui avait dit de suivre le groupe et de savoir si Jungkook sortait avec quelqu’un ou non. Koreaboo a révélé un incident qui a été relaté sur une chaîne YouTube Kisses Dahlia. Une fan japonaise a déclaré qu’elle était devenue fan de K-Pop en 2017 et que BTS était son préféré.

Il semble qu’elle soit devenue célèbre grâce aux photos de haute qualité qu’elle a prises lorsqu’elle est allée à leurs concerts. Cela l’a amenée à être approchée par un sasaeng coréen. On lui a donné un “travail” pour espionner les garçons et prendre leurs photos. Il semble qu’elle ait accepté l’offre parce qu’elle avait besoin d’argent. Cependant, la culture sasaeng est très épuisante et l’a trouvée inquiétante lorsqu’elle a commencé à apprécier le fait d’espionner les garçons. La fan a déclaré que sa sœur avait découvert qu’elle était une sasaeng et l’avait envoyée suivre une thérapie. La jeune fille a dit qu’elle regrettait ses actions et comprenait à quel point la culture sasaeng était nocive.

Même aujourd’hui, Jimin a déclaré que certains fans l’appelaient lorsqu’il faisait son VLive avec J-Hope après le festival Lollapalooza. Les fans se sont demandé s’il s’agissait de sasaengs qui dérangeaient les garçons. Nous nous souvenons également de la façon dont Jungkook a continué à recevoir des appels au milieu de la nuit alors qu’il discutait avec VLive lors de la tournée de Las Vegas. Les Sasaengs sont connus pour réserver des billets sur les mêmes vols que les garçons, raison pour laquelle ils ont cessé de prendre des vols commerciaux. Une fois, un sasaeng a essayé d’embrasser SUGA mais a été retenu par le garde du corps. Eh bien, nous sommes heureux que cette personne inquiète soit sortie d’un fangirling obsessionnel et soit devenue en meilleure santé !