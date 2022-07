BTS : L’album de RM alias Kim Namjoon sort-il plus tôt que prévu ? La visite du temple laisse les fans curieux

RM, membre du BTS, alias Kim Namjoon, a publié des photos d’une visite au temple. Le leader de BTS s’y était rendu avec ses amis Supreme Boi et San Yawn. On aurait dit qu’ils avaient fait un séjour au temple. L’emplacement est le temple Jikjisa, qui est un temple bouddhiste et un monastère. Beaucoup de ces endroits proposent des séjours au temple pour les touristes et les visiteurs. Les gens peuvent profiter des locaux tentaculaires qui ont des jardins, des étangs et des maisons pittoresques. Ce n’est pas la première fois que RM visite un temple. Les fans se souviennent comment tout le gang BTS s’est rendu au temple Bomunsa pour prier pour l’album Wings en 2017.

RM s’identifie comme athée mais aime les lieux d’intérêt culturel. Les fans de BTS savent que c’est une tradition chez les producteurs de musique de Big Hit Music de prier dans un temple avant la sortie d’un album. Ils se demandent si l’album de RM arrivera plus tôt que prévu. Il a déclaré que 90% du travail était fait bien qu’il n’ait pas tourné de vidéoclip. Supreme Boi est l’un des producteurs de musique les mieux payés de Corée et fait partie de Big Hit Music. Voici comment les fans ont réagi aux photos…

un album à venir ???? Galettes (@no1BBsinger_BTS) 27 juillet 2022

On dirait qu’il prie pour son album solo. Il a dit qu’il allait toujours au temple quand leur album était terminé. ? Belle Bangtan ? (@snsa92) 27 juillet 2022

Une visite au temple… tu sais ce que ça veut dire… Anj ?JACK DANS LE ? (@AnjTorc) 28 juillet 2022

une chose qui me trotte dans la tête depuis hier, est-ce que les producteurs à succès n’ont pas pour tradition d’aller au temple et de poser comme ça, avant de sortir un album pour porter chance ? et puisque rm est probablement en train d’auto-produire son album… est-ce qu’il arrive plus tôt qu’on ne le pense ?? pic.twitter.com/71RpfZUj56 ours d’or | hobipalooza (@extraRYce) 28 juillet 2022

BTS RM profite de sa pause et s’adonne à son amour pour l’art. Il a déclaré que son objectif était de créer des chansons intemporelles comme les œuvres d’art qu’il voit et admire. Parlant de sa poignée, il a déclaré qu’Instagram était une archive pour RM, l’interprète et Kim Namjoon, la personne. Mais les fans sont super excités par son album. Mono, son solo est l’une des œuvres les plus appréciées de RM alias Kim Namjoon.