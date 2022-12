BTS : La vieille voiture Mercedes de Jungkook vendue aux enchères pour une somme faramineuse ; vérifier l’image et les détails

Jungkook, membre du BTS, est une marque en soi. Il est également la meilleure approbation que l’on puisse avoir pour son produit. ARMY sait comment il a vendu même les produits les plus improbables, allant des assouplissants aux boissons. Eh bien, il l’a encore fait. Eh bien, si les rapports doivent continuer, la vieille voiture de Jungkook a été vendue pour plus de 900 000 dollars. La voiture en question est une Mercedes Benz AMG G63 Edition. C’est un VUS. Jeon Jungkook, membre du BTS, adore les voitures. Il aurait acheté une Mercedes en 2019. La voiture qu’il a ensuite vendue à un collectionneur. Maintenant, cette personne l’aurait vendu aux enchères. Le véhicule a été vendu pour plus de 900 000 USD.

L’édition Mercedes Benz AMG G63 de Jungkook de 230 millions de KRW (178 357 USD) s’est vendue pour 1,2 milliard de KRW (930 629 USD) aux enchères. Jungkook a acheté cette voiture en 2019. Le prix de départ de l’enchère était de 116 320 $ US et le véhicule a finalement été vendu à 930 559 $ US. pic.twitter.com/bbsHfPjn1l ????????? ? (@taetaekossmoss) 14 décembre 2022

Selon les rapports d’AllKpop et de Koreaboo, la voiture a été achetée par le Golden Maknae en 2019 et il l’a vendue à un collectionneur en mars 2022. Maintenant, le collectionneur l’a mise sur un site où elle a suscité la curiosité car elle appartenait au membre du BTS Jungkook . L’offre d’ouverture était de 150 millions de KRW (112 197 USD), ce qui est moins cher que le prix du marché de la voiture. C’était moins de 60 à 70 KRW. L’édition AMG faisait partie de l’édition limitée. Un responsable a été cité comme disant par AllKpop que le SUV était la voiture préférée de Jungkook. Il semble que l’icône de la pop veuille un acheteur qui puisse évaluer la voiture et qui est un amoureux de l’automobile comme lui.

Les détails de la voiture ont été mis sur Blacklot. Diverses photos de la voiture et de ses spécifications ont été mentionnées. Ils ont également fait une évaluation de la qualité de la voiture. Mais il n’était pas écrit sur le site d’enchères que la voiture appartenait à Jungkook. Il est écrit que ladite voiture était conduite par une célébrité mondiale. Il semble que la voiture ait été vendue pour 930 629 USD, soit environ 1,2 milliard de KRW. En argent indien, il est proche de Rs sept crores.