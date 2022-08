BTS : la vidéo de V alias Kim Taehyung de Memories of 2021 devient VIRALE ; ARMY le relie à Jungkook – voici pourquoi

BTS ARMÉEles souvenirs de 2021 de la Garçons BangtanC’est, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook, sont devenus viraux en ligne. Et chacun des membres de Bangtan Seonyeodan a conquis les cœurs avec leur côté non filtré des clips invisibles de 2021. Et l’un des clips qui devient maintenant viral de Souvenirs de BTS de 2021 est de V alias Kim Tae Hyung. Eh bien, pour être honnête, il y a beaucoup de clips, mais ce clip particulier du Exécuter BTS Le chanteur a attiré l’attention parce que les ARMY l’ont lié à son co-membre Jungkook.

Le clip de BTS V alias Kim Taehyung devient viral

Le clip du membre V du BTS présente le chanteur baryton dans une tenue entièrement noire. Cela vient des répétitions. Il est vu aux côtés des autres Bangtan Boys – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin et Jungkook. Le clip vidéo provient des répétitions de danse / performance de 2021. Taetae est vu dans un t-shirt noir et un pantalon cargo slim noir. Il les a associés à des baskets noires. BTS répète sur son single anglais populaire, Butter. Regardez la vidéo ici:

BTS ARMY associe le clip de Taehyung à Jungkook

Le clip devient viral en ligne. Eh bien, il y a deux raisons. Premièrement, les ARMY trouvent Taehyung chaud. Il est chaud de toute façon, mais Taehyung en noir avec ses muscles qui dépassent des manches retroussées est un autre niveau de chaleur pour eux. Et l’autre raison pour laquelle le clip de Taehyung devient viral est qu’il rappelle aux ARMYs de Jungkook. Comme vous le savez tous, Jungkook aime le noir et la plupart de sa garde-robe comprend des vêtements de couleur noire. Il semble que ce soit aussi la couleur préférée de Jungkook. Certaines ARMYs ont commenté la vidéo en l’appelant “Jungkookification de Taehyung”. Eh bien, c’est une chose. Et après avoir vécu ensemble pendant environ une décennie, certaines choses se frottent les unes aux autres, vous ne pensez pas ? Découvrez les réactions d’ARMY ici:

la jungkookification des pompes taehyung et de la tenue entièrement noire AVEC des chaussures correctement pic.twitter.com/oVpvzVNy9R (@TIGERBUNNLES) 22 août 2022

taehyung est fou pour ça pic.twitter.com/KI8HhGMtnl penseur taehyung (@vanteficient) 22 août 2022

Que sont les Souvenirs de 2021 ?

BTs’ Memories of 2021 se compose d’un livre photo et de DVD qui ont documenté le voyage de BTS en 2021. Le paquet comprend un classeur à anneaux et un livre photo, 7 disques, un cadre en papier et une photo recto-verso, un index photo clair, une collection d’autocollants, un ensemble de cartes postales, 2021 Le livre BTS d’aujourd’hui et une carte photo aléatoire.