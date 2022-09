Jin alias Kim Seokjin, membre du BTS, est à Los Angeles. On dit qu’il est là pour tourner un clip vidéo spécial et faire une séance photo pour le magazine Elle. Comme nous le savons, Jin aura 30 ans en décembre et il est temps de s’enrôler dans l’armée. Il y a encore des incertitudes sur la décision du gouvernement coréen concernant l’enrôlement de BTS. Eh bien, Jin a atterri là-bas et a commencé un live sur Weverse dans un certain temps. Il a joué à Steam Deck avec près de neuf millions d’ARMY et était littéralement en larmes car il ne pouvait pas le casser facilement.

Comme nous le savons, Jin est un joueur professionnel. Il peut oublier la nourriture, dormir et se reposer quand il joue. Il a fait de son mieux pour casser tous les niveaux, mais ce que ARMY explique comment il faisait des «sons gémissants» tout au long du Vlive. Les fans riaient sur Twitter en discutant du fait qu’ils ne pouvaient pas écouter son live sans les écouteurs. Certains d’entre eux n’ont pris le risque que d’avoir des personnes proches d’eux qui se demandent s’ils regardent des trucs de NFSW ou l’autre. Jetez un œil aux réactions épiques des fans…

besoin de seokjin pour expliquer comment une vie de lui gémissant devant des millions serait un cadeau incroyable pour l’anniversaire de namjoon. se demandant juste les pensées derrière ce cadeau inoubliable. rahma JOON DAY (?) (@lbtsishomel) 13 septembre 2022

Je me réveille pour découvrir que j’ai raté Seokjin en gémissant pendant trois heures pic.twitter.com/Rw90qB2XM9 hein ?| ia (@oneartcookie) 13 septembre 2022

une compilation de petits poings seokjin, de frustrations, de gémissements et de gémissements pic.twitter.com/ir7JM6WuKA chaussette jungkooks (@jinkoospink) 13 septembre 2022

faire les effets sonores du jeu pour nous ? pic.twitter.com/NfB25xI6KE jour joonie (@kkukstudio) 12 septembre 2022

SEOKJIN CONTINUE DE GEMIR J’AI DÛ M’ENFERMER DANS MA CHAMBRE BC MA MÈRE GARDE SUR LE CÔTÉ ME REGARDER pic.twitter.com/RG5VyRjpss lea est BUSY AF (@seokjinbit) 12 septembre 2022

nécessaire pour baisser le volume car non seulement Seokjin gémit sans arrêt, il gémit également en prononçant les noms de ses membres iM WHEEZING lea est BUSY AF (@seokjinbit) 12 septembre 2022

où est ce tweet “vlive est scripté” ? peuvent-ils expliquer pourquoi Seokjin gémit depuis une heure bière ? YEONJUN JOUR ? (@ttofumoon) 13 septembre 2022

“Jeu en l’honneur de féliciter l’anniversaire de Namjoon” et c’est juste Seokjin qui gémit et grogne (@thvdiaries) 13 septembre 2022

seokjin monte en direct et gémit et crie le nom de hoseoks alors que son jeu atteint son apogée Je ne veux vraiment rien avoir à faire avec ma propre vie namseokdance1999 (@_platinumhobi) 12 septembre 2022

Les fans de Jin, alias Kim Seokjin, membre du BTS, sont enthousiastes pour sa nouvelle entreprise, car même Bang PD, Lumpens et les stylistes de Bangtan ont atteint Los Angeles. Même Kim Namjoon s’est envolé pour Los Angeles. Nous devons attendre ce que Hyung Jin, l’aîné des BTS, nous présente !