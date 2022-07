BTS: La réponse de RM à une ARMY posant des questions sur la dépendance de Jungkook avec In the Seom vous fera devenir ROFL

Membres du BTS RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook organisent un gala pour explorer leurs carrières individuelles. Ils ont commencé ce Chapitre 2 se concentrer sur leurs travaux solo et ARMY est plus qu’heureux pour eux. Responsable BTS RM alias Kim Namjoon est arrivé en ligne le Wevers et interagi avec les ARMYs. Il a parlé de diverses choses sous le soleil, cependant, c’est sa réponse à une ARMY posant des questions sur la dépendance de Jungkook avec Île BTS : dans le Seomcela vous laissera ROFL.

RM, Jungkook ont ​​​​joué à BTS Island: In the Seom

Il y a quelques jours, Big Hit a sorti le Jeu BTS appelé BTS Island: Dans le Seom. ARMY est occupé à interagir avec les membres du jeu et à les aider à construire et à entretenir l’île. Très certainement, ARMY trébuche sur la façon dont les traits de caractère de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook ont ​​​​été capturés dans le jeu. Sur le septuor des Bangtan Boys, RM et Jungkook sont connus pour avoir joué à BTS Island : In the Seom. Jungkook a joué et a déjà franchi le niveau 442, selon quelques ARMYs qui gardent un œil sur son jeu.

RM répond à une question sur Jungkook et In the Seom

Ainsi, une ARMY a demandé à Namjoon si Jungkook vivait sur l’île BTS : dans le Seom, c’est le jeu. “Namjoon-ah, est-ce que Jungkookie vit sur In the Seom ?? Kekekekeke”, a demandé l’ARMÉE au rappeur Yet To Come and Run BTS. Namjoonie a eu une réponse amusante à la même chose. Il a dit : « J’ai entendu dire qu’il avait demandé une carte de résident permanent. Eh bien, c’est juste le leader du BTS qui fait une blague inoffensive au maknae doré et son obsession pour les jeux. Jungkook aime le jeu comme le savent tous les fans.

OP : Namjoon-ah, est-ce que Jungkookie vit dans In the Seom ?? Kekekekeke ? J’ai entendu dire qu’il avait demandé une carte de séjour permanent@BTS_twt #BTS # pic.twitter.com/Jpp2CUmNEr bora ? (lent) (@modooborahae) 10 juillet 2022

Pendant ce temps, en parlant de leurs projets solo, RM sortira un album d’ici la fin de l’année, semble-t-il. Il y travaille toujours. Jungkook, quant à lui, a sorti son single solo avec le chanteur/compositeur américain Charlie Puth appelé Gauche et droite en juin.