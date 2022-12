BTS : La première photo militaire de Jin en uniforme devient virale sur le net ; ARMY est super émotif [VIEW TWEETS]

Les membres de BTS sont populaires dans le monde entier. Ils sont une équipe de sept artistes. Récemment, ce fut un moment émouvant pour tous lorsque Jin s’est enrôlé dans l’armée pour son service obligatoire. Les fans de BTS connus sous le nom d’ARMY étaient en larmes de voir Jin quitter la tribu pour devenir soldat. Il sera absent pendant plus d’un an et il manque beaucoup aux fans. Récemment cependant, une photo de lui en uniforme est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Une photo au format portrait de Jin vêtu d’un uniforme est arrivée sur Internet et est devenue virale en un rien de temps. La photo provient du camp d’entraînement et il avait un badge sur son uniforme. ARMY est assez ému en regardant son visage après un long écart. Jin est le premier parmi les sept à s’être enrôlé dans l’armée, et tous les autres comme Suga, Jungkook, RM, J-Hope, Jimin, Jin et V étaient présents lorsqu’il est entré dans le camp. Il va servir dans l’armée pendant 18 mois.

Découvrez sa dernière photo ci-dessous et comment les fans ont réagi:

La première photo de Seokjin a été publiée sur The Camp. WWH#L’Astronaute #Jin pic.twitter.com/KNk7w71pSP star_jin (@nightstar1201) 23 décembre 2022

Kim seokjin ? Je vous aime ?? même en tenue militaire tu es si beau ? Tu me manques tellement Jin s’il te plaît prends soin de toi et reviens nous en toute sécurité ???? On t’aime Jin ?#jin @BTS_twt #welovejin pic.twitter.com/HdbR2eg1AP ???? ??? t’aime Jin? (@yoyo_army7_) 23 décembre 2022

Tu me manques tellement Jinahhh ??. Nous t’aimons Jin ?. Je espère que vous allez bien. Restez en sécurité et en bonne santé. Envoi de mes câlins chaleureux ??. Tu me manque Jin 🙁 #BTS #BTSJIN #JIN # # # #BTSARMY pic.twitter.com/saQQr9AUDY Épouse militaire Bangtan (@purplegirl_divi) 23 décembre 2022

Les fans sont totalement émus en regardant une photo de leur idole après si longtemps. Ils attendent désespérément la fin du service militaire de Jin pour qu’il puisse retrouver son gang.