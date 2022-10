BTS: la pièce maîtresse de Jungkook dans Run BTS du concert Yet To Come Busan est la partie la plus jouée [Read Deets]

Exécuter BTS est l’une des chansons les plus populaires de BTS alias le Garçons Bangtan. Récemment à la Encore à venir Busan concert les membres du BTS RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook a finalement interprété la chorégraphie de Exécuter BTS. Et ça a renversé le BTS ARMY et comment ! Pendant des jours Exécutez la chorégraphie du BTS était une tendance partout. Et maintenant, il est apparu que la partie de Run BTS de Golden Maknae Jungkook est la partie la plus jouée du MV. Oui, tu l’as bien lu!

Les mouvements Run BTS de Jungkook sont les plus regardés dans le MV

Bangtan TV a mis en ligne la chorégraphie et la performance du MV de Run BTS du concert Yet To Come Busan de BTS après le concert lui-même. C’était une énorme tendance dans Hollywood News pendant des jours. Les fans qui ont pu diffuser le concert sur Weverse et d’autres sites de streaming. Cependant, l’ARMÉE avait déjà rendu tout le clip viral. Et depuis, chaque jour, les BTS ARMY regardent le MV Run BTS et apaisent leurs yeux. Et devinez quoi, la pièce maîtresse de la danse Run BTS de Jungkook est la partie la plus jouée de tout le MV.

Jungkook est connu pour ses incroyables talents de danseur, ses talents vocaux et ses visuels. Eh bien, il n’est pas au centre comme ça maintenant, n’est-ce pas ? ARMY a répandu l’amour sur Jungkook et ses mouvements dans Run BTS by the ARMY. La section de Jungkook dans le concert de Yet To Come Busan commence à 0,52 seconde et lorsque vous survolez la chronologie, elle indique « Le plus joué ».

Les mouvements Run BTS de Jungkook font fureur

Pendant ce temps, juste après le concert du 15 octobre, le 17 octobre, Big Hit Music a annoncé que BTS poursuivrait bientôt son enrôlement militaire. Kim Seokjin alias Jin sera le premier à s’enrôler dans l’armée, suivi du reste des membres du BTS dès que leur emploi du temps sera terminé.