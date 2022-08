BTS : La photo franche de J-Hope avec J-Cole de Lollapalooza rend l’ARMÉE folle ; Voici pourquoi

J-Hope et Jimin, les membres populaires du groupe pop sud-coréen BTS, ont récemment assisté au festival Lollapalooza qui a eu lieu le 30 juillet. Plusieurs célébrités de premier plan ont assisté à l’événement prestigieux avec J-Cole. Eh bien, J-Cole est un artiste spécial pour BTS ainsi que ARMY. J-Hope a récemment partagé une série de photos avec J-Cole et a impressionné ses fans. Pour les non-initiés, J-Cole a été une idole musicale pour les rappeurs de BTS. En 2013, le groupe a sorti une chanson intitulée “Born Singer” qui était une version adaptée de “Born Sinner” de J Cole. La chanson a une place spéciale dans le cœur de J-Hope et J-Cole avec leurs fans. Les ARMY étaient amoureux d’eux alors qu’ils faisaient un effort supplémentaire pour obtenir une sortie officielle dans leur album d’anthologie Proof.

Dans une autre chanson nommée Hip Hop Phile, J-Hope a nommé J Cole dans sa ligne. Il a écrit: “J’espère que le monde avant que je construise mon propre monde, il y avait le monde de Cole.” Il a sous-titré son message comme suit : “Le monde de l’espoir rencontre le monde de Cole”. Les fans sont devenus émus en voyant le message. Les photos et vidéos du concert sont à la mode sur le Nouvelles d’Hollywood.

Jetez-y un œil –

J-Hope a même rendu hommage à J Cole à travers sa première mixtape Hope World.