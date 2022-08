BTS : la performance énergique du festival de musique Lollapalooza de J-Hope reçoit des critiques élogieuses de la part des habitants

La performance énergique et spectaculaire du célèbre groupe pop sud-coréen J-Hope, membre du groupe BTS, lors du festival de musique Lollapalooza 2022 a réussi à attirer l’attention de tous. Les performances étonnantes de J-Hope ont suscité des critiques élogieuses de la part des ARMY ainsi que des habitants. Les fans ont été stupéfaits de voir la performance solo de J-Hope et les vidéos sont devenues gaga sur les réseaux sociaux.

Le rappeur, danseur et producteur est sous les feux de la rampe et est devenu le premier artiste sud-coréen à faire la une de la scène principale du festival. Le premier album solo de J-Hope, “Jack In The Box”, a conquis des millions de cœurs. Le portail hollywoodien NME a attribué 5 étoiles à la performance du festival de musique Lollapalooza de J-Hope.

Voici comment les habitants ont réagi –

Ces critiques prouvent que la performance de J-Hope valait le risque. Le beau chanteur a inspiré tout le monde avec son travail acharné. Dans une interview accordée à W Korea, J-Hope a déclaré : ” Ces jours-ci, mes besoins et mes désirs sont grands et nombreux, mais plutôt que ” je veux être reconnu “, c’est plus proche de ” je veux que les gens sachent que mon pays existe “. ”.