BTS : La performance de Kala Chashmah de Kim Taehyung, Jungkook, Suga et d’autres Bangtan Boys est “Smooth Like Butter” [Watch]

BTS ARMÉE, nous savons que vous êtes tous terriblement contrariés que le nouvel épisode de Run BTS ne soit pas sorti. Cependant, ne vous inquiétez pas, Exécuter BTS sera bientôt de retour. En attendant, découvrons quelques modifications intéressantes et sympas de Bangtan Boys RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook. Aujourd’hui, nous sommes ici avec un montage réalisé par ARMY sur la chanson et la bobine tendance Kala Chasmah. Mettant en vedette Katrina Kaif et Sidharth Malhotra, la chanson est devenue une rage parmi les masses. Ainsi, une ARMY a sauté sur la tendance avec les visuels de BTS et les résultats sont ‘Doux comme du beurre‘.

BTS X Kala Chashmah modifier

Ainsi, l’ARMÉE du nom de Mang Mochi a édité une vidéo super cool de la performance Grammy de BTS sur Butter et y a mis la chanson Kala Chashmah de Katrina Kaif et Sidharth Malhotra. Et les résultats sont épiques. Peut-il y avoir quelque chose de plus sexy que de voir 7 hommes les plus sexy de Corée du Sud et le plus grand groupe de garçons du monde danser sur la plus grande tendance du monde en ce moment ? Les tubes et les rythmes sont en parfaite synchronisation avec les mouvements de Bangtan Boys sur Butter de Grammy. ARMY adore éditer des vidéos de BTS et y ajouter de la musique Bollywood. Mais celui-ci prend le gâteau. Alors que chacun des membres se démarque, Jin, Taehyung et Jungkook volent la vedette dans cette édition. Regardez la vidéo ici:

Quick Style qui a fait fureur Kala Chashmah a chorégraphié BTS

Donc, vous sauriez tous, évidemment, comment la rage de Kala Chashmah est née ! Tout cela grâce à la troupe de danse norvégo-pakistanaise Quick Style. BTW, Quick Style a également chorégraphié certaines des chansons des BTS. On dit que Quick Style a chorégraphié Boy With Luv et Blood Sweat & Tears de BTS. Cela a été révélé lors d’une interview du chorégraphe et danseur de Quick Style, Nasir, qui a révélé que Bang Sihyuk alias Bang PD lui-même les avait approchés pour chorégraphier des chansons pour BTS.