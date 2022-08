BTS : la manière unique de J-Hope d’inviter un invité à la soirée d’écoute Jack In The Box laissera ARMY surpris

BTS est l’un des groupes pop sud-coréens les plus populaires qui domine les cœurs depuis des décennies. Récemment, l’artiste hip-hop Simon Dominic a expliqué comment il avait été invité à la soirée d’écoute Jack in the Box de BTS J-Hope. Dans une interview avec W Korean, le beau Simon a partagé de bons souvenirs avec les membres du BTS et partagé des photos avec eux. Il a surpris tous ses fans et ARMY lorsqu’il a révélé comment il avait été invité à la fête.

La charmante star a révélé que J-Hope lui avait envoyé un DM. Le message disait: ‘J-Hope m’a envoyé un long DM. ‘Bonjour, hyung. J’ai grandi en écoutant ta musique. Comment pourrais-je ne pas y aller ? Simon avait un horaire de travail chargé, mais il a dû prendre du temps et assister à la soirée d’écoute. Il a dit qu’il devait se rendre à l’événement après avoir reçu un message sincère de J-Hope lui-même. La soirée d’écoute Jack In The Box de J-Hope a pris la place des tendances L’actualité hollywoodienne.

De plus, Simon a pu se connecter avec d’autres membres du BTS ainsi qu’avec des célébrités populaires qui ont honoré l’événement de leur présence. Les invités de la soirée d’écoute de J-Hope ont été personnellement invités par la star elle-même en envoyant des messages uniques. De la création de musique unique à l’approche des gens, J-Hope a donné une touche personnalisée et cela prouve qu’il est doté d’un cœur bienveillant. J-Hope a donné une autre raison à ARMY de tomber amoureuse de lui.