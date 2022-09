BTS : la diva de la K-Pop Hwasa danse sur Sexy Nukim de RM, alias Kim Namjoon, dans cette édition ; La chose la plus chaude sur Twitter en ce moment [Watch Video]

La récente chanson Sexy Nukim du leader du BTS, RM, alias Kim Namjoon, attire l’attention pour ses couplets sexy. RM alias Kim Namjoon a fait du mumble rap et c’est génial. La vidéo sombre et originale a également reçu des éloges. Il s’agit de sa première collaboration avec Balming Tiger. C’est un groupe indépendant coréen spécialisé dans le hip-hop. Selon les BTS ARMYs et de nombreux fans, le couplet de RM alias Kim Namjoon est la meilleure partie de la chanson. Il fait également une apparition dans le clip vidéo. Les fans, en particulier les filles, ne peuvent pas surmonter ses lignes, qui sont un véritable piège à soif. Maintenant, un fan a fait un montage de Hwasa dansant sur Sexy Nukim et cela vous laissera aux prises avec des pensées NSFW. Comme nous le savons, Ahn Hye-Jin mieux connue sous le nom de Hwasa de Mamamoo est l’une des chanteuses les plus talentueuses de Corée.

La chanteuse est connue pour ses mouvements pécheurs lors de ses performances sur scène. Hwasa et son groupe Mamamoo sont connus pour leurs voix en direct et leurs mouvements de danse. Hwasa a récemment fait la une des journaux lorsqu’un clip d’elle est devenu viral depuis l’Europe. Elle avait utilisé le rabat de son téléphone Samsung comme masque au grand amusement des internautes. Dans la vidéo, on peut la voir twerker sur les rythmes et les paroles du couplet de RM de Sexy Nukim. La personne qui a fait cette modification savait honnêtement ce qu’elle faisait. En fait, les fans voulaient que RM alias Kim Namjoon collabore bientôt avec Hwasa. Ils pensent que le duo constituera l’une des collaborations les plus chaudes de tous les temps dans la K-Pop. Ce fan-edit est la preuve qu’ils n’ont pas tort. Hwasa et Kai ont été à la mode pour leur dernière approbation de marque.

Le leader du BTS, RM, est maintenant au Japon. Il était parti pour la finale d’une audition dans l’émission Howling. Bang PD y a également assisté avec lui. Le leader de BTS travaille sur son album RM3. Il a dit que les fans peuvent s’attendre à des collaborations dessus. L’un des rêves de BTS ARMY est d’avoir une chanson avec RM et la rappeuse américaine Megan Thee Stallion. Comme Hwasa, les fans espèrent voir les deux puissances ensemble sur scène. RM alias Kim Namjoon poursuit également son intérêt en tant que mécène et collectionneur d’art.