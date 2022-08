BTS : la chemise Saint Laurent de Jimin de 2018 fait une réapparition sous une forme délavée ; L’ARMÉE dit: “Tellement, la non-célébrité aime porter en public …” [Read Tweets]

Les membres de BTS sont toujours dans l’actualité. Le chanteur et danseur de BTS Park Jimin est resté aux États-Unis pour un programme personnel après avoir assisté au concert de Lollapalooza où Jung Hoseok alias J-Hope s’est produit lors d’une nuit record. On dirait qu’il travaille dur sur son album solo. Le chanteur a été cliqué avec les producteurs de musique Taylor Hill, Tommy Brown et d’autres à Los Angeles. ARMY est devenu gaga en voyant les biceps de Baby Mochi, mais quelque chose d’autre a également attiré l’attention. Il a été vu dans un t-shirt Saint Laurent bleu délavé. Eagle Eyed ARMY a remarqué que c’était le même qu’il portait en 2018. Eh bien, Jimin n’hésite pas à porter ses tenues préférées encore et encore comme la plupart d’entre nous.

qu’est-ce que cette chemise a traversé, je pleure nfjd pic.twitter.com/XVSdvXDacS jimin horaire (@hourlyjmn) 10 août 2022

Inutile de dire que les fans de Jimin ont été surpris de le voir porter la même chemise. D’autres ont dit qu’il s’agissait en effet d’un comportement humble et frugal de la part de l’un des musiciens les plus riches de Corée du Sud et du monde. D’autres ont dit que cela prouve qu’ils sont comme nous. Jetez un œil aux tweets…

Hé roi, si vos vêtements ont des décalcomanies, vous devez les laver à l’envers, cela réduira les dommages au design. @BTS_twt jimin horaire (@hourlyjmn) 10 août 2022

On dirait qu’il s’est estompé. Il a dû le jeter dans la machine à laver ou smthn. Mais de toute façon, c’est bien de savoir qu’il portait toujours la même chemise Laurestine (@ValeLaurestine) 10 août 2022

les couleurs et les imprimés sont tous fanés maintenant, je ne sais pas combien de fois il a dû les porter et les laver ? il doit vraiment aimer ça parce que je porterais encore et encore mes vêtements préférés s (@ot7foreverever) 10 août 2022

Il est vraiment frugal. Donc, les non-célébrités aiment porter en public les mêmes vêtements encore et encore. Et je l’aime encore plus pour ça. C’est sûr qu’il n’est pas narcissique. ? chooooch (@thechooooch) 10 août 2022

Il est là depuis 2017 ou 2018 ig, 5 putain d’années, mon homme a un vrai attachement avec ses coupes préférées ??? Zenith (vivre pour) PJM1 (@HaruDeity) 10 août 2022

Mais la grande nouvelle est qu’il a rencontré Tommy Brown qui a travaillé avec Ariana Grande, Blackpink, Megan Thee Stallion, The Weeknd, DJ Khaled et d’autres dans le passé. Il est également l’un des compositeurs de Face The Sun de Seventeen. Les fans sont heureux que le premier album solo de Jimin, membre du BTS, soit bientôt disponible. Yay!