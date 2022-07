BTS : La chanson Arson de J-Hope a un lien avec le MV populaire des Bngtan Boys ? Les ARMYs discutent

J-Hope, le populaire groupe pop sud-coréen BTS, a récemment publié le teaser MV de sa prochaine chanson Arson de son nouvel album solo Jack in the Box qui sortira le 15 juillet. Le beau chanteur a récemment taquiné ARMY alors qu’il partageait un clip de 30 secondes. de son nouveau clip vidéo. Dans la vidéo, on entend du rap alors que la voiture brûle.

J-Hope a lié Arson MV à More MV et les ARMYs deviennent gaga sur les nouvelles. Ceci est lié à BTS MV, tandis que les photos conceptuelles d’Arson faisaient référence à Hwa Yang Yeon Hwa. Dans la vidéo, si vous avez remarqué la même boîte dans laquelle le scénario de MORE a eu lieu, vous pouvez le voir brûler dans le teaser d’Arson.

Dans le teaser d’Arson, la même figurine de FIRE court partout. Les ARMY ont même remarqué que le jeu instrumental dans le teaser ressemblait à Arson.

Voici comment les ARMYs ont réagi –

cet incendie criminel n’est-il pas instrumental ? oh on a déjà eu un teaser mon dieu pic.twitter.com/PxQqlkgKyX lau (@jvnggkuk) 13 juillet 2022

Ce mec qui court en sweat à capuche vous semble familier ? pic.twitter.com/FuAiuufres (@taebokkiii) 13 juillet 2022

C’EST CETTE PLAGE DANS LE DERRIÈRE ????? pic.twitter.com/cUSiCTixP7 sab #jackinthebox ? (@alpacajintae) 10 juillet 2022