BTS : Kim Taeyung, Jimin, Jungkook et d’autres groovent sur Pathaan Besharam Rang vous feront oublier les mouvements de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone [WATCH]

Boys band coréen BTS a le cœur de tout le monde. Ils sont aimés, respectés et adorés par des millions de leurs fans à travers le monde. Le gang est composé de sept membres – Jimin, Jin, V, Jungkook, Suga, J-Hope et RM. Ils ont leurs bases de fans individuelles alors que BTS dans son ensemble a une ARMY à leur soutien. BTS a eu de nombreuses collaborations, mais ce serait cool de les voir faire équipe avec des stars de Bollywood ? Nous ne savons pas quand ce rêve deviendra réalité, mais voici quelque chose d’intéressant. Les membres du BTS dansent sur Besharam Rang depuis Shah Rukh Khan et Deepika Padukonec’est Pathan est à ne pas manquer.

Eh bien, bien sûr, la vidéo est éditée, mais elle est amusante. Les membres du BTS sont connus pour leurs pas cool et élégants. Les ajouter à Besharam Rang est tout simplement fabuleux. Leurs mouvements correspondent si bien aux rythmes de Besharam Rang qu’à un moment donné, vous oublierez les mouvements de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone. La chanson a fait l’objet d’une controverse sur le choix des vêtements portés par les célébrités, cependant, Besharam Rang est certainement devenu un succès parmi les masses et beaucoup y sont accrochés.

Jetez un oeil à la vidéo BTS ci-dessous:

BTS est le garçon le plus cool de tous les temps et il n’est pas étonnant que le septuor soit suivi par des fans aussi fous. À partir de maintenant, Jin est entré dans le service militaire obligatoire et sera éloigné de son gang de garçons pendant un certain temps. C’est récemment qu’il s’est enrôlé dans l’armée et que les six autres membres sont arrivés au camp militaire pour le voir partir. Ce fut un moment émouvant pour les fans.

Pendant ce temps, le groupe a fait une pause. Le groupe a décidé de faire une pause afin de pouvoir se concentrer sur ses projets individuels.