BTS : Kim Taehyung, Suga, Jungkook et d’autres Bangtan Boys à l’Exposition universelle de Busan 2030 remportent à nouveau ARMY [Watch]

BTS alias Garçons Bangtan également connu sous le nom de Bangtan Sonyeodan a été nommé ambassadeur honoraire de la Exposition universelle de Busan 2030. Le septuor – RM (Kim Namjoon, le chef), Jin (Kim Seokjin), Suga (Min Yoongi), J-Hope (Jung Hoseok), Jimin (Parc Jimin), V (Kim Tae Hyung) et Jungkook (Jeon Jungkook) que nous avons nommés ambassadeurs lors de la cérémonie de nomination qui s’est tenue aujourd’hui. Les photos et vidéos de BTS de la cérémonie font actuellement parler de lui sur Twitter.

Les BTS sont les ambassadeurs de la candidature de Busan à l’exposition universelle 2030

C’est en effet un moment de fierté pour BTS et BTS ARMY puisque les Bangtan Boys ont été nommés ambassadeurs de l’un des événements prestigieux, une exposition universelle. La Corée du Sud est l’un des pays qui participent à l’événement. Parmi les autres participants figurent l’Italie, l’Ukraine et l’Arabie saoudite. Alors que Busan est la ville de la candidature, Rome, Odessa et Riyad sont les villes nominées pour la candidature. Les BTS seront des ambassadeurs pour aider à promouvoir la candidature de Busan à l’organisation de l’Exposition universelle de 2030.

Les vidéos et les photos de BTS de la cérémonie de nomination deviennent virales

Membres BTS – Les photos et vidéos de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Kim Taehyung et Jungkook de la cérémonie de nomination des ambassadeurs honoraires de la marque BTS pour la candidature de Busan à l’Exposition universelle 2030 deviennent virales. Qu’il s’agisse de faire des cœurs ou d’obtenir des trophées honorifiques pour la même chose, les ARMY deviennent fous du moment de fierté de BTS. C’est en effet une plume de plus dans leur chapeau déjà paré. BTS rend leur pays fier dans leur propre pays est en effet spécial. Pendant ce temps, l’une des vidéos les plus appréciées sur Internet de la cérémonie de nomination des ambassadeurs de BTS est les gestes du cœur que les Bangtannies ont faits. Découvrez les vidéos et les photos de RM de BTS, Jin, Sugar, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook ici :

coeurs par bts ~ pic.twitter.com/cnTQTpawAm koré (@kkukstudio) 19 juillet 2022

.@BTS_twt nommés ambassadeurs honoraires pour l’EXPO universelle 2030, Busan, Corée du Sud (Media Pic) pic.twitter.com/RlvYrKRInB Graphiques et traductions BTS (@charts_k) 19 juillet 2022

?: 2, 3 BU- ??????: TAN *confus* ? : SAN, bonjour, je suis RM de BTS ?????? : ????pic.twitter.com/pP3lOKNfPP kéci | (un peu ia) (@likechizu) 19 juillet 2022

BTS, ma plus grande fierté. pic.twitter.com/t5bl2jbzE9 cess (@cesstwt_) 19 juillet 2022

? C’est vraiment un honneur que nous, BTS, ayons été nommés ambassadeurs de l’Exposition universelle 2030. Nous mettrons nos efforts et ferons notre part pour que l’EXPO mondiale 2030 puisse devenir l’EXPO mondiale ‘Busan’ 2030. À partir du concert mondial de Busan en octobre, nous ferons diverses activités pour+ pic.twitter.com/07pydpQkeY Sel (@BTStranslation_) 19 juillet 2022

.@BusanCityGovt Maire Park Hyeong-joon : Je sais @BTS_twtRM aime Busan, et que Jimin et Jungkook sont également de Busan. J’ai entendu dire que le groupe se préparait pour un concert plus important que celui de Los Angeles. Je pense que des centaines de millions de fans de BTS répondront à @2030busanexpo. pic.twitter.com/bEKyvw80Vo KpopHerald (@Kpop_Herald) 19 juillet 2022

Tous les sept membres du groupe de @BTS_twt seront les ambassadeurs des efforts du pays pour amener la plus grande foire du monde à @BusanCityGovt, la deuxième plus grande ville de Corée du Sud, la ville natale de Jungkook & Jimin. En marge, le groupe donnera également un concert en octobre. ?#BTS pic.twitter.com/ZKpJZVjjaX KpopHerald (@Kpop_Herald) 19 juillet 2022

BTS OUVRE LA VOIE BTS LA FIERTÉ DE LA CORÉE DU SUD #BTS_WORLDEXPO_AMBASSADORS pic.twitter.com/oknCjx6Jjm carlita (@taecarlita) 19 juillet 2022

Porter un masque de bonne qualité en public est une bonne chose à faire. Dans certains pays, les gens le font régulièrement, alors que nous devons le souhaiter. Membres du BTS, Busan, Corée du Sud, 18/07/2022. pic.twitter.com/GgqXdUURvt Naila T Rahman (@nailatrahman) 19 juillet 2022

Chacun a son propre prix, avec son vrai nom “BTS Kim Namjoon” “BTS Kim Seokjin” “BTS Min Yoongi” “BTS Jung Hoseok” “BTS Parc Jimin” “BTS Kim Tae Hyung” “BTS Jeon Jungkook” pic.twitter.com/wg8ARKSe71 kéci | (un peu ia) (@likechizu) 19 juillet 2022

FÉLICITATIONS BTS ! SURTOUT NOS ROIS DE BUSAN JIMIN ET JUNGKOOK ???? 19 pic.twitter.com/qv9M8gWoG4 Min.daech (@MDaech) 19 juillet 2022

En tant qu’ambassadeurs, les membres du BTS organiseront un concert à grande échelle en octobre dans le but d’obtenir l’offre en faveur de Busan. Il sera également diffusé en direct sur YouTube. En dehors de cela, BTS a l’intention de faire partie de diverses activités pour y contribuer. Jungkook et Jimin sont originaires de Busan, et nous parions que c’est l’un des moments les plus fiers de leur vie.