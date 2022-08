BTS : Kim Taehyung repéré à l’aéroport de New York ; le chanteur de Winter Bear salue calmement les fans au milieu des rumeurs de rencontres avec Jennie de Blackpink

Le voyage à New York du chanteur BTS Kim Taehyung est terminé. Bien que la nature exacte de son emploi du temps ne soit pas claire, on s’attend à ce qu’il fasse une séance photo pour Vogue. Kim Taehyung, alias V, membre du BTS, a été mêlé à des rumeurs de rencontres avec Jennie Kim de Blackpink et les prétendues photos divulguées du couple sont partout sur les réseaux sociaux. Le chanteur de Winter Bear avait l’air imperturbable alors qu’il saluait calmement les fans qui l’acclamaient à l’aéroport. Comme nous le savons, certaines filles se sont vraiment rapprochées de lui lorsqu’il est arrivé à New York. Il leur a fait signe de rester à l’abri d’un éventuel accident.

Le chanteur de BTS n’avait pas l’air un peu perturbé par l’agitation sur les réseaux sociaux. Il était vêtu d’un jean boyfriend avec un t-shirt blanc rentré. Il portait un grand sac fourre-tout marron et portait un masque. Kim Taehyung était très beau. Il a salué tous les fans qui s’étaient rassemblés pour lui. En fait, il a continué à leur faire signe jusqu’à la dernière minute. Une ARMY a révélé qu’il séjournait dans le même hôtel qu’elle mais n’a pas nommé l’endroit. Elle l’a bousculé dans l’ascenseur mais lui a laissé son intimité.

Eh bien, il sera de retour juste à temps pour le 25e anniversaire de Jeon Jungkook. Kim Taehyung travaille sur son premier album, KTH 1. Les fans attendent la même chose avec impatience. Les médias attendent également une confirmation de Big Hit Music ou YG Entertainment sur les rumeurs de rencontres avec Jennie Kim.