BTS : Kim Taehyung, Jungkook, Suga et d’autres se produiront-ils en Inde lors de leur tournée mondiale 2022 ? Nous avons une bonne et une mauvaise nouvelle pour Desi ARMY

Le mois dernier, la sensation K-pop BTS avait dévoilé ses projets de tournée mondiale. Ils ont dit qu’ils voulaient se déplacer en Australie, à Barcelone (Espagne), en Amérique du Sud ainsi qu’à Mumbai, en Inde, comme l’un des lieux de leur performance live. Cependant, la pandémie est venue comme un énorme obstacle dans leur plan. Alors, les membres du groupe BTS, dont Jin, Suga, J-Hope, RM, V, Jimin et Jungkook, prévoient-ils de se rendre bientôt en Inde ?

Après cette révélation, des spéculations ont été lancées sur le BTS World Tour 2022 sur internet. Quelques sites Web présentant des actualités hollywoodiennes ont également mentionné des informations telles que le prix des billets de concert, l’horaire, le lieu, etc., qui induisent en erreur le BTS ARMY en Inde en lui faisant croire que le septuor pourrait venir à Mumbai en août 2022. Mais malheureusement, il n’y a pas de vérité dans ces rumeurs.

Bien que BTS ait prévu de visiter l’Inde, Big Hit Entertainment, qui gère la sensation K-pop BTS, n’a annoncé ni publié aucune information ou détail sur sa tournée mondiale 2022. Alors que les fans ont exprimé leur enthousiasme à assister au concert de BTS à Mumbai , l’ARMÉE devra attendre que le septuor annonce officiellement ses plans.

Il y a quelques semaines, BTS a fondu en larmes en révélant son intention de poursuivre une carrière solo et de grandir, mais s’est engagé à revenir un jour. Le septuor a annoncé la nouvelle à leurs armées de fans lors de leur dîner annuel FESTA qui célébrait les neuf ans du groupe extrêmement populaire ensemble.

Cependant, V a insisté sur le fait qu’ils ne se séparaient pas et a juré que “la synergie du groupe ne ressemblera à aucune autre” lorsqu’ils se regrouperont. Jung Kook a sorti un single solo intitulé My You tandis que J-Hope a été annoncé comme tête d’affiche du festival Lollapalooza de Chicago en juillet.

Formé en 2010, le groupe de garçons sud-coréen BTS, également connu sous le nom de Bangtan Boys, a également fait une pause en décembre 2021, lorsque le groupe a déclaré qu’il avait besoin d’un temps d’arrêt pour se ressourcer. Ils ont également fait une mini pause en 2019.