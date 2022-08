BTS: Kim Taehyung, Jimin, RM et Jin’s Telepathy dans le nouvel épisode Run BTS réchaufferont le cœur des ARMYs [Watch]

Exécuter BTS‘ nouvel épisode mettant en vedette RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook est sorti et c’est un moment tellement émouvant pour toutes les ARMYs. Cela fait 10 mois depuis la dernière Exécuter l’épisode BTS tombé sur Wevers. Le nouvel épisode de Run BTS s’appelle Telepathy. Et c’est tellement amusant de voir les garçons se réunir et rejouer au jeu, comme au bon vieux temps. En plus de l’épisode Run BTS, il y avait de retour les Bangtan Boys alias RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Kim Taehyung et les personnalités maladroites de Jungkook. Découvrons le moment le plus réconfortant du dernier épisode de Run BTS.

Bangtan Boys joue à un jeu de télépathie dans Run BTS

Dans le dernier épisode de Run BTS, nous avons vu les Bangtannies jouer au jeu Telepathy. Dans le premier jeu, ils devaient deviner des lettres chacune en se basant sur des questions. La télépathie des Bangtan Boys – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook – a un peu échoué pour diverses raisons. TBH, nous devons le donner aux producteurs / réalisateurs de Run BTS qui ont augmenté le niveau de difficulté de Run BTS avec un tel jeu. Le second était le jeu de deviner les gestes et il devait être jumelé par télépathie avec les autres membres. Suga, Hobi et RM se sont trompés plusieurs fois. C’était amusant de revoir leur côté expressif. Dans ce segment, les Bangtan Boys ont travaillé dur sur leurs talents d’acteur, Jin et Taetae étaient assez naturels.

Le moment Run BTS le plus réconfortant de la partie 1 de Telepathy

Donc, le moment le plus réconfortant de la télépathie entre quatre des Bangtan Boys – RM, Jin, Jimin et Taehyung. Il se trouve que le septuor a été obligé de porter des masques. Ils ont été emmenés dans le hall et ont été obligés de s’asseoir dans des voitures différentes et ont reçu des indices chacun. On leur a donné des indices en termes de mots et on leur a demandé de deviner la destination et de s’y rendre. Les indices pour le premier tour étaient « Real Fun ». Jimin, Taehyung, Jin et RM ont estimé que leur ancien dortoir était l’endroit où ils s’amusaient le plus. Suga est allé à la rivière Han tandis que J-Hope a atteint le stade Jamsil où ils s’étaient le plus entraînés. Jungkook, d’autre part, avait d’abord pensé au dortoir aussi. Mais plus tard, il a changé la destination pour l’endroit lointain de Lotte World. La réunion de Jin, Taehyung, Jimin et RM par télépathie a en effet été un moment réconfortant.

Regardez le sourire carré de Kim Taehyung lorsqu’il a rencontré Kim Seokjin dans leur premier dortoir. C’est tellement inestimable !! RUN BTS EST DE RETOUR#RunBTSComeback pic.twitter.com/8wLe69sbmn — Ninong Kookie (@tanniekosmossss) 16 août 2022

LE FAIT QUE CE DORTOIR EST OÙ LE VOYAGE BTS A COMMENCÉ. LES LARMES AUX YEUX !! RUN BTS EST DE RETOUR#RunBTSComeback pic.twitter.com/eazSaBshMe — Ninong Kookie (@tanniekosmossss) 16 août 2022

Exécutez BTS ! Épisode spécial 2022 – Télépathie Partie 1 Taehyung, Seokjin, Jimin, Namjoon sont dans leur ancien dortoir, Hoseok est à Jamsil, Yoongi est à la rivière Han et Jungkook est à Lotte World LE PREMIER TOUR M’A FAIT PLEURER ?? pic.twitter.com/udYKCuzwrh – aushv (@shly_nsyhjtj) 16 août 2022

À la fin de l’épisode Run BTS, nous avons vu RM, Jimin et Taehyung discuter d’avoir également des pensées sur Lotte World, mais s’étaient retirés en raison de la distance. Maintenant, dans le prochain épisode de Run BTS, nous verrons jouer trois autres tours de télépathie de destination. Les indices pour le deuxième tour sont Salty ou Mad. Quelle pourrait être la destination, ARMY, des suppositions?