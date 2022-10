BTS’ Kim Taehyung-Jennie rumeurs de rencontres: BLINKS s’agite alors que 15 personnes forment un groupe pour approcher “poliment” le rappeur Blackpink

Les rumeurs de rencontres de BTS chanteuse Kim Tae Hyung alias V et Rose noire rappeur Jenny refuser de mourir. Les fandoms des deux groupes populaires de Kpop se battent en ligne dans lequel ARMÉE défend BTS V et le Clignote défendre Jennie. Le silence des artistes ainsi que les vagues réponses des sociétés de gestion des talents, YG et HYBE, ont mis plus de langues en émoi et les fandoms sont furieux. Pas plus tard qu’hier, nous vous avons annoncé que Gurumi Haribo prévoyait de confronter Jennie à propos d’elle et des rumeurs de rencontres de Taehyung alors que Blackpink est à Paris. Et maintenant, il y a plus de mises à jour sur le même.

Hollywood News : Gurumi Haribo continuera d’approcher Jennie

Eh bien, depuis que Gurumi Haribo a laissé tomber les photos présumées divulguées de Kim Taehyung de BTS et de Jennie de Blackpink de l’île de Jeju, les deux fandoms se sont fait la guerre sur Twitter. BTS ARMY et Blinks demandent furieusement aux agences de gestion, HYBE alias Big Hit Entertainment et YG Entertainment de protéger leurs artistes. Cependant, de plus en plus d’images ont commencé à faire surface, alimentant le feu des rumeurs de rencontres entre Jennie et Taehyung. Et récemment, Gurumi Haribo a ajouté que lui et certaines personnes prévoyaient de faire en sorte que Jennie rompe son silence sur les rumeurs de rencontres pendant qu’elle et les autres membres de Blackpink sont à Paris.

Et maintenant, la dernière mise à jour à ce sujet est que Gurumi Haribo a reçu le soutien d’environ 15 personnes qui prévoient toutes d’approcher poliment Jennie pour lui demander de commenter les rumeurs de rencontres entre elle et Taehyung de BTS. Gurumi a ajouté que le groupe essaiera de demander à Jennie de commenter la même chose autant de fois que possible.

CLIGNOTE d’incrédulité face au message de Gurumi

Eh bien, dès que le chat WhatsApp a fait surface en ligne, Blinks est incrédule. Certains ont même envoyé un message à Gurumi demandant de laisser Jennie tranquille. Gurumi a déclaré que Jennie serait approchée poliment et gentiment. Un autre message disait que plus les gens nieront que Kim Taehyung et Jennie Kim ne sortent pas ensemble, plus ils attaqueront Jennie. Découvrez les tweets ici :

maintenant .. quiconque envahit sa vie privée en posant cette question, j’ai besoin que vous preniez des photos ou des vidéos de leurs visages, PROTÉGEZ JENNIE !! pic.twitter.com/gjP1GNIQ4T (@PORNPlNKS) 2 octobre 2022

je suis un #taennie expéditeur mais je ne pense pas que vous devriez cela #taehyung #jennie pic.twitter.com/eroIzVhekv chariot | très lent 😛 (@teddies_v) 2 octobre 2022

METTRE À JOUR “Plus nous attaquerons Jennie” Le but de ce psychopathe est de ruiner la réputation, la carrière et peut-être la santé mentale de Jennie. ? Ils ont maintenant réuni 15 volontaires tout aussi dérangés. Nous espérons que les fans pourront aider à arrêter leurs délires. @ygent_official devrait être votre travail! pic.twitter.com/yLQm9PNmJh PROTÉGER JENNIE (@protectJ116) 2 octobre 2022

Pls français clignote ne demande pas à Jennie des autographes pr quelque chose comme ça parce que cette personne peut demander à Jennie à ce sujet à tout moment je ne veux pas qu’elle l’entende les gars pls laissez son personnel être seulement avec elle et vous aussi soyez prudent E-Lisa (@lisapinks27) 2 octobre 2022

Je ne peux pas les comprendre, est-ce que Jennie leur doit une explication ?? vraiment?? ?? Yahzz15 (@yahzZ19) 2 octobre 2022

Lorsque HYBE a publié la déclaration sur la protection de ses artistes, Gurumi a révélé qu’elle n’avait reçu aucune notification légale de la part de qui que ce soit. Après que Gurumi ait commencé à partager des photos de Jennie et Taehyung, les fans qui expédient Taennie ont commencé à les lier. Alors que certains sont des stans de Taennie, ils ne supportent toujours pas le tapage autour des deux artistes.