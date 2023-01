BTS : Kim Taehyung fait un VLive rapide ; ARMY devient gaga en écoutant Jungkook chanter en arrière-plan

Les membres de BTS ne manquent pas de surprendre. Aujourd’hui, Kim Taehyung a fait un court VLive juste à l’improviste. Il l’a fait depuis chez lui. Le chanteur a dit qu’ARMY lui manquait. Il a également déclaré que Kim Seokjin, alias Jin Hyung, les avait contactés depuis l’armée. Il a déclaré qu’il faisait du bien et travaillait dur dans la base ARMY. Les fans sont devenus émus en entendant cela. Il semble que Kim Taehyung ait invité ses amis pour une soirée de jeu. Il a dit que cela aurait l’air impoli s’il avait une session V Live prolongée pendant que ses amis étaient là. ARMY a une autre surprise.

Ils ont remarqué que Jungkook chantait en arrière-plan. Comme nous le savons, JK est absent des réseaux sociaux depuis son retour de FIFA 2022. Il était la seule grande célébrité à se produire lors de la première étape. Il a chanté Dreamers avec le chanteur qatari Fahad Al Kubaisi. Les fans sont ravis d’entendre Jungkook en arrière-plan… Jetez un œil aux tweets…

Attendez une seconde… Taehyung est chez ses parents si je ne me trompe pas et JUNGKOOK est là avec LUI dans sa MAISON et ils célèbrent LNY ensemble (?)

S’il vous plaît, dites que je me trompe, mon esprit délirant est en train de tamponner ?? #taekook pic.twitter.com/eZZ6rUqJ19

? (@willmeetuin2025) 24 janvier 2023