BTS : Kim Taehyung et Jungkook traînent avec la star de Parasite Choi Woo-Shik et son frère dans un bowling [View Pics]

Kim Taehyung et Jungkook, membres du BTS, ont apparemment visité un bowling avec la star de Parasite Choi Woo-Shik et son frère, Eric Choi. Comme nous le savons, Kim Taehyung et Choi Woo-Shik sont des amis de l’époque de Wooga Squad. Il y a quelque temps, les fans avaient remarqué que Choi Woo-Shik suivait également Jungkook sur Instagram. Il semble que les quatre aient réservé toute l’allée pour eux-mêmes afin de profiter d’une sortie tranquille. L’emplacement est quelque part à Cheongdam. C’est l’un des quartiers les plus riches de Séoul, en Corée, et les gens ont leurs propres biens immobiliers coûteux. Les fans ont reconnu Jungkook avec ses cheveux de mulet. Découvrez les photos partagées sur les réseaux sociaux…

Taekook est allé à Cheongdam avec Choi woo shik ? #taekook #taekookau pic.twitter.com/aCqsKaDq2r taekook pix’vidz? (@AtiaAlyas) 14 novembre 2022

Il y a du bruit que Kim Taehyung alias BTS V pourrait bientôt rejoindre la Wooga Squad pour une saison de Youn’s Kitchen au Mexique. Park Seo-Joon a déjà fait le show. Choi Woo-Shik, Park Seo-Joon, Park Hyung-sik, Peakboy et Kim Taehyung ont été vus dans In The Soop : Friendcation.

Kim Taehyung est venu sur Weverse Live hier et a déclaré qu’il avait parlé à Jungkook. Il a également déclaré qu’il suivait un régime sérieux, ce qui le rendait constamment fatigué et somnolent. Il semble que BTS V n’ait plus de riz, qui est son aliment de base. Il y a du buzz que son album sort bientôt. Il est possible qu’il travaille pour obtenir un certain type de look pour le nouvel album. Kim Taehyung alias BTS V n’est pas connu pour faire beaucoup de régime. Les fans s’inquiètent pour sa santé.

Jungkook va rejoindre Shakira, Dua Lipa, J Balvin et d’autres pour la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Il a également enregistré une vidéo pour la même chose. Jungkook était au Qatar pendant quelques jours. Les projets solo des membres du BTS sont annoncés avec fracas.