BTS : Kim Taehyung et Jimin reçoivent des menaces de mort sur Weverse avec des images graphiques ; Tendances ARMY enflammées HYBE AGISSEZ DÈS QUE POSSIBLE [Read Tweets]

BTS ARMY, en particulier les fans de Kim Taehyung et Jimin, sont inquiets. Comme nous le savons, la plateforme sociale Weverse a été mise à jour cette année. Les fans ont repéré des menaces de mort pour Kim Taehyung alias BTS V et Jimin sur le même. Les menaces sont accompagnées de quelques images graphiques. L’un d’eux dit que Kim Taehyung alias V devrait être tenu à l’écart de Jungkook et Jimin. Les trolls continuent en disant qu’il n’est pas aussi talentueux que les deux autres. Ce n’est pas tout. Il y a des menaces que quelque chose de mal lui arrivera à l’Exposition universelle de Busan 203o qui est un grand événement.

Même Park Jimin n’a pas été épargné. Ce n’est pas la première fois que Park Jimin reçoit des menaces de mort. Les fans ont maintenant écrit à HYBE qu’ils doivent agir au plus vite. Les commentaires des haters sont assez mauvais. Ce n’est pas la première fois que de telles choses se produisent. Les membres de TXT Beomgyu et Huening Kai ont reçu des menaces de mort lors de leur tournée aux États-Unis ces derniers temps.

@HYBEOFFICIALtwt a annoncé 13 fois qu’il intenterait une action en justice pour violation des droits des artistes (de 2016 à aujourd’hui). Cependant, l’artiste Kim Taehyung est toujours menacé. @BIGHIT_MUSIC @weverseofficial HYBE AGISSEZ AU PLUS VITE PROTÉGER (@Vantexzh) 19 août 2022

À quel point le cœur de quelqu’un doit-il être plein de haine pour aller jusqu’à menacer de tuer quelqu’un ? Imaginez ce que Tae et Jimin pourraient ressentir en voyant ces publications ! Faire quelque chose! HYBE AGISSEZ AU PLUS VITE PROTÉGER TAEHYUNG PROTÉGER JIMIN@HYBEOFFICIALtwt @BIGHIT_MUSIC @weverseofficial JBear (@JBear_Army) 19 août 2022

S’il vous plaît, laissez-le tranquille… il en a eu assez à cause de vos conneries. LAISSER TAEHYUNG SEUL NOUS T’AIMONS TAEHYUNG PROTÉGER TAEHYUNG HYBE AGISSEZ AU PLUS VITE pic.twitter.com/lBHZpXeotn (@swati_nayak47) 19 août 2022

tw// D 4TH THR 4T$ taehyung & jimin reçoivent une énorme quantité de D 4TH THR 4T $ ces derniers temps et personne n’en parle sauf ceux qui ont vu les discussions à ce sujet. LAISSE LES TRANQUILLE@BIGHIT_MUSIC @bts_bighit @HYBEOFFICIALtwt @weverseofficial HYBE AGISSEZ AU PLUS VITE pic.twitter.com/UoOiHJiKPU ?????? ?? || ilysme thv. (@strawvrrytae) 19 août 2022

? COURRIEL DE MASSE ? ? C’est urgent !! Veuillez envoyer ce modèle par e-mail (lien ci-dessous) pour faire du battage médiatique dès maintenant à partir de tous vos comptes !! C’est sur les problèmes récents concernant la haine et les commentaires malveillants + de@th thre@t ? reçoit constamment sur WV. pic.twitter.com/q3yegAXByp Protégez Taehyung | Lent (@BlockForV) 18 août 2022

L’exposition universelle de Busan est l’un des plus grands événements pour la Corée pour montrer sa croissance industrielle devant le monde. BTS est devenu l’ambassadeur honoraire de la marque de l’événement. Les garçons ont commencé la préparation pour le concert d’octobre. In The Soop Friendcation de Kim Taehyung a eu des vues formidables sur OTT tandis que Park Jimin était à Los Angeles pour une nouvelle chanson.