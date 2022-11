BTS : Kim Taehyung et Jennie Kim font face à de vilains commentaires honteux alors que leurs fans se battent sur les réseaux sociaux [Read Tweets]

Kim Taehyung, membre du BTS, a fait les manchettes de mai à septembre pour ses prétendues rumeurs de rencontres avec la rappeuse Blackpink Jennie Kim. Le tout est devenu plutôt dégoûtant avec une série de photos divulguées qui auraient été piratées depuis le téléphone de la star de Blackpink. Il n’y avait aucune confirmation sur les rumeurs de rencontres de Big Hit Music ou YG Entertainment. Ce dernier a cependant laissé entendre une atteinte à la vie privée. Les rumeurs ont également déclenché des combats toxiques entre les fans de BTS et les stans de Blackpink sur les réseaux sociaux. L’histoire de rencontres de Jennie Kim a été disséquée, et même les noms de GD Dragon, Jimin et Bang PD ont été entraînés dans tout le gâchis.

Le tout ne semble pas près de se terminer. Dernièrement, de nombreux tweets de fans rivaux ont fait honte de manière flagrante aux deux idoles. Comme nous le savons, Kim Taehyung alias BTS V est salué comme l’un des hommes les plus beaux du monde tandis que Jennie Kim de Blackpink est qualifiée de désirable par de nombreux magazines et sondages. Tous deux sont des superstars de la musique et des icônes mondiales à part entière. On dirait que tout a commencé après les dernières photos publicitaires de Jennie Kim qui ont obtenu des millions de likes. Elle a été vue en train de poser en sous-vêtements Calvin Klein. Jetez un œil aux tweets…

cite agir inconscient. Taehyung est 100 fois plus jolie que Jennie. Gardez-le hors de votre bouche https://t.co/pNDYSel8X1 aishu (@dimpletrivia) 13 novembre 2022

jennie ayant plus d’abdos que cet “homme”, je serais tellement gêné omg https://t.co/B2irzBnY88 pic.twitter.com/kSMjoaWvj4 b (@uzer0016) 11 novembre 2022

maintenant je comprends pourquoi ils sont si en colère https://t.co/xScqb9H1Oz pic.twitter.com/wAz078K5t6 nina ? (@droprules) 13 novembre 2022

Les deux deviennent viraux mais pour des raisons différentes. & The Kim Taehyung n’a pas besoin de montrer son corps pour obtenir des likes https://t.co/ZJlcmzsdG3 pic.twitter.com/Ubt4MvjYgR (@7S0ULS_) 13 novembre 2022

Même les photos de yeontan sont plus pertinentes ? (inactif par ?) (@_jjkttae) 13 novembre 2022

Flat a $$ jennie ne peut pas comprendre https://t.co/IZFoa5bcg9 pic.twitter.com/K2qLQOvy3f karma (arbre de Noël courant) (@ darkvn01) 13 novembre 2022

Eh bien, certaines ARMY ne sont clairement pas impressionnées. Comme nous le savons, le body-shaming peut être très dommageable. La scène K-Pop fait l’objet d’un examen minutieux en raison de la maigreur de la plupart des idoles. Les vrais fans de musique ont dit aux gens de se concentrer sur les chansons au lieu d’y aller…

Armys ne comparons pas le corps de tae avec celui de jennie. V est un chanteur, comparons plutôt ses compétences. kim seokjin4 (@bts66660816) 13 novembre 2022

vous deux, même les armées, vous n’êtes pas gênés … comme que faites-vous les gars .. ?? fille de l’armée (@shikhabd1215225) 13 novembre 2022

On voit que les commentaires sont assez désobligeants. Blackpink et Jennie Kim sont maintenant aux États-Unis tandis que Kim Taehyung de BTS prépare son premier album. Il pourrait également se rendre au Mexique pour une émission de variétés selon les rumeurs.