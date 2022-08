BTS : Kim Taehyung et Jennie Kim de Blackpink sont enfin protégés contre les “fuites d’images” ? Il n’y aura plus de moments privés ? Vérifier les détails

Les fans de BTS et de Blackpink s’inquiètent de la façon dont la vie privée de Kim Taehyung et Jennie Kim est envahie. Les fans et les ARMYs savent que les rumeurs selon lesquelles les deux seraient en couple circulent partout. Une poignée Gurumi Haribo a divulgué des photos privées des superstars de la musique dans les médias sociaux affirmant qu’ils sont en couple. On dit que les photos sont venues du côté de Jennie Kim et les gens pensent que son iCloud a peut-être été piraté. La poignée a déclaré qu’elle soutenait la relation présumée de BTS V et Jennie Kim.

Maintenant, la personne a dit qu’elle ne révélerait plus de photos privées du couple car les gens l’ont contactée. On ne sait pas si Big Hit Music ou YG Entertainment ont dit à la personne qu’elle pourrait être poursuivie pour atteinte à la vie privée. Il est inébranlable en disant qu’aucune des photos n’est modifiée ou modifiée. Il ou elle soutient qu’un cas de diffamation juridique lui serait soumis si les photos étaient effectivement modifiées. Jetez un œil à ces tweets…

Bro- ce truc de gurumiharibo peut-il s’arrêter, je veux dire qu’il envahit la vie privée de taehyung et de Jennie et plus s’il est édité pourquoi feriez-vous même ça? #savetaennie secrète (@secretong_3) 31 août 2022

Gurumi Haribo a des problèmes de dégradation et de douleur. Ils veulent être punis. Quel sous. https://t.co/7SahMUJh93 Thvthvthvthvthv (@Thvthvthvthvth1) 31 août 2022

Un professionnel de ce domaine a déclaré à All K-Pop que les photos ne ressemblaient pas à des fausses ou à des images modifiées. Il a dit qu’il est très possible que les photos soient utilisées pour faire du chantage. Il a dit que de telles photos privées n’existent que dans les téléphones personnels ou sont cliquées par des amis proches lors de fêtes à la maison. Au milieu de tout cela, BTS V alias Kim Taehyung avait l’air calme alors qu’il revenait de New York en Corée.