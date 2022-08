BTS : Kim Taehyung et Jennie Kim de Blackpink ont ​​​​divulgué des photos de prétendues rencontres qui se terminent ; Compte Twitter suspendu

Les rumeurs de rencontres entre Kim Taehyung, membre du BTS, et Jennie Kim de Blackpink ont ​​fait la une des journaux. Cette semaine, les expéditeurs du couple présumé ont eu une journée sur le terrain alors que trois photos privées ont été divulguées. Le compte Twitter @gurumiharibo a publié les photos disant que le couple sortait effectivement ensemble. Il a également déclaré qu’il y avait une photo présumée où le chanteur de Winter Bear a été vu en train d’embrasser Jennie Kim sur le front. Mais il semble que cela s’est arrêté car @gurumiharibo a été suspendu. Le compte pourrait être de retour dans un certain temps, mais il semble qu’il y ait un arrêt maintenant. On ne sait pas si HYBE ou YG Entertainment ont rapporté le compte ou était-ce à cause des efforts concentrés des fans des deux idoles.

Les fans de BTS avaient été assez bruyants à propos de toute l’affaire. Toutes les photos ont été divulguées du côté de Jennie Kim, ce qui a apparemment rendu les BTS ARMYs furieux. Ils ont bombardé HYBE pour protéger Kim Taehyung et sa vie privée. En attendant, on suppose que l’iCloud du téléphone de Kim Jennie aurait pu être piraté par quelqu’un. C’est pourquoi ses prétendues photos privées avec Kim Taehyung ont été divulguées. C’est devenu un sujet de préoccupation pour les fans.

La partie la plus déconcertante est que HYBE ni YG Entertainment n’ont fait aucune déclaration clarifiant la question. Ceci est en contradiction avec la façon dont ils ont traité les rumeurs de Kim Taehyung-Joanna Chun ou les potins de mariage sur RM et la fille d’un chaebol coréen. Mais il n’y a pas une telle clarification pour Kim Taehyung ou Jennie Kim. YG Entertainment a une attitude indifférente envers la vie personnelle de ses idoles. HYBE en revanche ne prête pas attention aux commérages surtout s’il s’agit d’idoles. Les deux ont également gardé le silence sur la question. Kim Taehyung est maintenant aux États-Unis pour une séance photo.