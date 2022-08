BTS : Kim Taehyung est à nouveau liée à Jennie de Blackpink après qu’un selfie miroir soit devenu viral

BTS V alias Kim Tae Hyung a encore une fois été lié à la Rose noire membre Jenny. Une photo fait depuis un moment le tour d’internet. On dit que la photo présenterait Jennie et Kim Taehyung de Blackpink. Ce n’est pas la première fois que les deux sont liés l’un à l’autre. Il y a eu certains des stans kpop qui ont activement essayé de trouver des liens entre Jennie et Vque ce soit à travers leurs photos ou à travers leurs tenues, etc.

Les photos de Kim Taehyung et Jennie apparaissent en ligne

Ainsi, une photo de Kim Taehyung alias BTS V se préparant devant un miroir est devenue le sujet de conversation de la ville. Il comporte également deux filles. L’un d’eux semble être un membre du personnel ou un maquilleur. D’autre part, l’autre fille se tient à l’arrière et clique sur un selfie miroir avec Taehyung. BTS V est tout sourire pour la caméra sur la photo. La photo semble être un retour à l’époque où Taehyung s’apprêtait à s’envoler pour la France pour le défilé de mode de Céline.

BTS V et Jennie à nouveau liés

Comme indiqué ci-dessus, ce n’est pas la première fois que Jennie de Blackpink et V de BTS, alias Kim Taehyung, sont liés l’un à l’autre. Leurs rumeurs de rencontres avaient déjà fait surface lorsqu’une photo de deux personnes ressemblant à Jennie et Taehyung près de l’île de Jeju avait fait surface. Big Hit Entertainment alias HYBE s’était abstenu de le commenter. YG Entertainment, qui gère Blackpink, avait publié une déclaration en une seule phrase disant qu’ils n’avaient rien à dire sur les rumeurs de rencontres.

Pendant ce temps, il y a quelques heures, YG Entertainment a annoncé que Blackpink assisterait aux VMA et s’envolerait pour les États-Unis où ils ont un calendrier très serré. D’un autre côté, BTS n’assiste pas aux VMA, les médias ont fait surface. Cependant, pas plus tard qu’aujourd’hui matin, Kim Taehyung s’est envolé pour New York. Mais on dit qu’il s’est envolé pour les États-Unis pour son programme solo.