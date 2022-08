BTS : Kim Taehyung, alias “Winter Bear” de V, marque gros ; ARMY célèbre avec enthousiasme alors que la chanson atteint CETTE nouvelle étape

Le populaire groupe pop sud-coréen BTS est l’un des groupes les plus aimés qui a réussi à gagner des millions de cœurs avec ses personnalités charmantes et sa musique électrisante. Le morceau auto-composé du membre V du BTS, le clip vidéo “Winter Bear”, a récemment atteint 100 millions de vues sur YouTube. La nouvelle étape a été franchie le 3 août et les fans sont gaga des nouvelles. Le morceau autodidacte de V est une chanson anglaise qui présente une mélodie lyrique de guitare acoustique qui va bien avec sa voix douce. La chanson a environ deux ans et est sortie le 10 août 2019.

V a même franchi un cap sur Instagram il y a une semaine. Il y a d’innombrables jalons que BTS V a franchis depuis qu’il a rejoint les réseaux sociaux. V a fait ses débuts sur Instagram en décembre 2021 et en un rien de temps, il a gagné 10 millions d’abonnés en 43 minutes. V a battu le record de Blackpink Lisa du plus grand nombre de likes qu’ils ont gagnés en une heure. V était sur le point d’atteindre 50 millions d’abonnés en seulement un mois après avoir ouvert son compte sur Instagram. BTS Taehyung a dépassé les stars populaires de la K-pop en nombre d’abonnés sur Instagram. “Winter Bear” de Kim Taehyung, alias V, atteint 100 millions de vues sur YouTube. L’actualité hollywoodienne.

Voir la vidéo –

Voici comment ARMY a réagi –

Winter Bear a dépassé les 100 millions de vues sur YouTube, la chanson auto-produite de Taehyung avec son MV auto-réalisé. Il en est le producteur, l’acteur, le réalisateur et le photographe. Il a fait tout seul malgré tous les horaires chargés. Tellement fier de lui, notre talentueux musicien !#WinterBear100M pic.twitter.com/DJFBAS8dok THV ? (@Taehyungimpact) 3 août 2022

‘Winter Bear’ a dépassé les 100 millions de vues sur Youtube. Este es el segundo MV de Taehyung en alcanzar dicha cifra. #WinterBear100M pic.twitter.com/Pu1B5X25Wp KTH TRADS (@kthtrads) 3 août 2022

Winter Bear de V devient la première chanson d’un groupe coréen à atteindre 100 millions de streams sur deux plateformes de streaming populaires ! #WinterBear100M pic.twitter.com/s8agSzwCS0 Cartes V (@BTSVChartData) 3 août 2022

Ours d’hiver ayant 100M sur SC et YT ? c’est sur le producteur, acteur, réalisateur et photographe kim taehyung, il est tellement talentueux ! Tellement fier de lui. Félicitations tae hyung #WinterBear100M pic.twitter.com/nkwMKRhPCB THV ? (@Taehyungimpact) 3 août 2022

félicitations taehyung! c’est ce que mérite ce chef-d’œuvre de guérison et plus encore #WinterBear100M pic.twitter.com/TyvNFyFgch Verrouillage d’Idolchamp (@kthvord) 3 août 2022

Le MV “Winter Bear by V” réalisé par Taehyung lui-même a maintenant dépassé les 100 millions de vues sur Youtube !#WinterBear100M pic.twitter.com/SaQKgVXBkJ Flux pour Taehyung (@streamfortae) 3 août 2022

V a atteint 48 millions d’abonnés sur Instagram et a pris la première place tandis que Blackpink est à 47,7 millions d’abonnés. V est également devenu le 6e artiste K-pop le plus suivi sur Instagram.

De plus, le membre du BTS V alias Kim Teahyung a partagé un mini vlog de son voyage à Paris et a fait sa première bobine sur Instagram. Taehyung détient le record des bobines Instagram les plus vues.

Félicitations à V