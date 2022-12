BTS : Kim Taehyung alias V va torse nu au Mexique ; vend de l’eau en bouteille de haute qualité avec des photos aléatoires

C’était il y a quelques jours à peine que BTS VC’est, Kim Tae Hyung est revenu en Corée du Sud après son voyage au Mexique. Il a maintenant partagé quelques photos aléatoires en ligne à côté d’une décharge de ce à quoi ressemblait son voyage au Mexique. Kim Taehyung n’est pas vraiment particulièrement attentif à ce qu’il publie en ligne, mais tout ce qu’il partage devient viral en quelques minutes. Et ses photos de voyage au Mexique sont également devenues le sujet de conversation de la ville. Cela ne fait que quelques minutes, mais Taehyung presque torse nu conduit sûrement le BTS ARMÉE fou.

BTS V alias Kim Taehyung plonge dans la mer

Parler de la publication Instagram de BTS V, alias Kim Taehyung, consiste à regarder la Lune, des poupées mexicaines, une empreinte sur sa main et une photo de la lune. Il contient également une photo du carlin triste qu’il a partagé en ligne. Sa photo du vol, une photo d’un lézard qui aurait pu le terrifier. Taehyung a également partagé une vidéo de lui plongeant dans la mer. Le dernier est une photo de lui presque torse nu posant pour la caméra. Découvrez le poste ici:

Kim Taehyung vend de l’eau de haute qualité

Kim Taeyung est l’un des rois “sold out”, comme le surnomme le BTS ARMY. Lui et ses autres membres BTS font souvent des produits en rupture de stock. Tout ce qu’ils partagent sur Instagram, que ce soit leurs vêtements ou un produit qu’ils utilisent, tout et n’importe quoi est remarqué par les ARMY et se vend en quelques minutes. Les ARMYs adorent acheter tout ce que les garçons partagent involontairement ou sciemment en ligne. Et c’est ce que le V a fait même maintenant. Taehyung a publié des photos aléatoires en ligne et elles sont devenues virales, après quoi l’une des choses a été vendue. Ainsi, il y a quelques heures, Kim Taehyung alias BTS V a partagé quelques photos dans lesquelles la première ressemble à un bracelet ou quelque chose comme ça. Les deux suivants sont des selfies brumeux du hitmaker Christmas Tree et Blue & Grey. Le troisième est une photo loufoque de lui-même avec de l’eau de source en bouteille de Norvège. Et devine quoi? Il a été vendu. C’est la tendance Hollywood News en ce moment.

Barneys New York Beauty korea a remercié Taehyung d’avoir utilisé leur produit via leur histoire Instagram et l’eau de source qu’il a publiée a été épuisée ? pic.twitter.com/M8GzZsmpW2 THV ? (@Taehyungimpact) 16 décembre 2022

Kim Taehyung se précipite vers la Corée du Sud pour voir Kim Seokjin alias Jin dans l’armée

Il y a quelques jours, Kim Taehyung alias V tournait pour sa nouvelle émission au Mexique. L’émission basée sur la cuisine sera lancée l’année prochaine. Et le hitmaker de Run BTS a terminé son tournage et est rentré chez lui quelques jours avant que Kim Seokjin alias Jin ne soit enrôlé dans l’armée. BTS ARMY a été très touché par le geste. Lors de l’adieu, non seulement Taehyung, mais d’autres membres tels que RM, Suga, J-Hope, Jimin et Jungkook étaient également présents.

Sur le plan du travail de Taehyung, mis à part le spectacle pour lequel on dit que V a tourné, il a également un album qui sort également. ARMY attend également les débuts d’acteur de Kim Taehyung.