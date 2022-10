BTS : Kim Taehyung alias V va jouer au golf avec Park Seojoon et Danielle Kang ; ARMY repère une connexion intéressante avec Yeontan

BTS membres RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook ont leurs horaires personnels ces jours-ci. Nous savons tous que les deux membres du BTS, l’aîné et le plus jeune Kim Seokjin et Jeon Jungkook sont absents pour cause de travail. Trois des membres J-Hope, RM et Taehyung passent du temps avec leurs amis et se détendent au milieu de leurs horaires de travail. Et c’est ce qui s’est passé avec BTS V alias Kim Tae Hyung. Le chanteur de Christmas Tree est parti en voyage de golf avec ses amis, l’acteur Parc Seojoon et golfeur professionnel Danielle Kang. Et les images ont été scannées au plus petit pixel par l’ARMÉE qui a trouvé un lien avec Yeontan.

Kim Taehyung alias BTS V rejoue au golf

Il y a quelques semaines, alors qu’il interagissait avec le BTS ARMY, le chanteur de Run BTS Kim Taehyung, également connu sous le nom de BTS V, leur avait dit qu’il n’était pas allé jouer au golf depuis un moment. Taehyung aime jouer au golf et il est populaire en tant que prodige du golf parmi les BTS ARMY. La dernière fois que nous avons vu Taehyung jouer au golf, c’était dans son drive vlog, sinon faux. C’était une partie de golf en salle avec les réalisateurs. Cependant, cette fois-ci, Kim Taehyung a accompagné des visages populaires de Corée du Sud, l’acteur Park Seojoon et la golfeuse professionnelle Danielle Kang pour une partie de golf. Les images et une vidéo de la même chose font parler de la ville de l’ARMÉE et font le buzz dans Hollywood News.

Danielle Kang a partagé les photos sur sa poignée Instagram et a également publié une vidéo des trois frappant la balle de golf. La première photo est un selfie d’eux trois avec le photographe Hong Janghyun. La deuxième est la vidéo et la troisième photo est celle de Seojoon, V et Kang allongés avec leurs sacs de golf.

Regardez la photo de Danielle Kang avec Kim Taehyung alias BTS V ici :

Hawkeyed BTS ARMY repère une connexion avec Yeontan

Le BTS ARMY a scanné la troisième photo et a repéré que le sac de golf de V alias Kim Taehyung avait Yeontan gravé dessus avec une photo également. L’ARMÉE devient gaga à propos de Taetae jouant au golf et de son sac de golf également. Découvrez les tweets ici”:

Le sac de golf personnalisé de Taehyung ? pic.twitter.com/xMGdigoV7x Sofia OT7 (@peachybangtan7_) 26 octobre 2022

Tellement génial de voir le prodige du golf Kim Taehyung faire ce qu’il aime et s’amuser pic.twitter.com/xoyZaOoca0 FAITS KTH (@KTH_Facts) 26 octobre 2022

221026 daniellekang IG (1/2) La golfeuse professionnelle Danielle Kang est une fille chanceuse ! Elle a eu un rendez-vous de golf avec non seulement le photographe Hong Janghyun, mais aussi les meilleurs amis Park Seojoon et V Taehyung. ? https://t.co/AXy2KmsJrW Et oui, c’est un sac de golf monogrammé ‘Yeontan’. ?? pic.twitter.com/gl4rgDPYRb BTS V Canada (@TaehyungCanada) 26 octobre 2022

? | #Taehyung La joueuse de golf professionnelle ; Danielle Kang comparti en su Instagram fotos yv deo junto a #V et Park Seojoon.pic.twitter.com/R0cVfft5o9 KTH Colombie | #TEAMV (@KTH_Col) 26 octobre 2022

Taehyung est allé jouer au golf avec ses amis, un tel papillon social s’il vous plait je l’aime ? pic.twitter.com/NX87hrNzDn Claire Harrison (@Clucky81) 26 octobre 2022

Pendant ce temps, BTS V retravaille sur son album. Il a supprimé toutes ses chansons, a-t-il révélé et y travaille jour et nuit. Dans d’autres nouvelles, BTS s’enrôlera dans l’armée après la fin de son emploi du temps personnel.