BTS : Kim Taehyung alias V sort une vidéo onirique de son voyage à Paris ; les fans le déclarent un prince Disney vivant [Read Tweets]

Les membres du BTS gardent les ARMYs réservés et occupés. Kim Taehyung a publié une vidéo de son voyage à Paris. Il est allé à la City Of Love il y a quelques jours pour le spectacle de Céline. Il avait partagé des photos mais cette vidéo est une compilation de rêve de ce qu’il a fait pendant le voyage. Qu’il s’agisse de jouer au basket près de la salle ou de se promener dans les rues de Paris, ce VLOG est apaisant pour les yeux. Kim Taehyung alias BTS V a choisi une chanson de l’actrice et chanteuse française Jeanne Moreau pour la vidéo. Cela le rendait beaucoup plus rêveur. Le membre du BTS a également partagé de nombreuses photos.

Kim Taehyung alias BTS V a obtenu d’immenses médias pour l’événement Céline. Il était accompagné de Lisa de Blackpink et de son ami acteur, Park Bo Gum. BTS V a enregistré plus de 4 millions de tweets sur les réseaux sociaux. Les fans sont stupéfaits de voir à quel point il est beau, rêveur et romantique dans la vidéo. Découvrez quelques-unes des réactions pour ce magnifique VLOG. Regarde….

Kim taehyung est un art pic.twitter.com/dtRNtnObQd Jime79Hot100 ??? (@ Jimena79hot100) 21 juillet 2022

Kim taehyung est tellement romantique ? taehyung. . (@ lomltae30) 21 juillet 2022

MONSIEUR KIM TAEHYUNG GODDDD pic.twitter.com/UNIIm9GUnM Biais TKK ??| UA ?| Byler (@__leaaT) 21 juillet 2022

KIM TAEHYUNG VOUS BEAU HOMME pic.twitter.com/yhy9LQI8FW Amateur de bonbons Teigan Baby Star (@k00kiec0ree) 21 juillet 2022

Aider! Je ne peux pas respirer ? OMG Kim taehyung l’homme que tu es pic.twitter.com/eYQScRguQ0 St no Pr ud y?? (@taevsie1) 21 juillet 2022

kim taehyung monsieur ???? AIES PITIÉ???? pic.twitter.com/zXC08SQXuZ liz dans la boîte (@lizykaot7) 21 juillet 2022

Je t’aime au-delà des mots ma galaxie Kim Taehyung ? pic.twitter.com/uahl1eil0 jk (@abcdefghijung) 21 juillet 2022

Je veux voir la réaction de ceux qui jouent au basket avec V ?, que vous connaissez V Or Kim Taehyung est un artiste très connu. https://t.co/U707ZhNRQW miaou (@FuckYouFoundMe_) 21 juillet 2022

Kim Taehyung alias V a dit aux fans qu’il travaillait sur sa mixtape. Dernièrement, il a été vu à la comédie musicale de son ami, Park Hyoshin. Les membres du BTS V, Jimin, Jungkook et Jin vont faire une chanson avec Benny Blanco. La chanson sortira en août.