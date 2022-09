BTS : Kim Taehyung alias V s’entraîne pour devenir une idole depuis qu’il est enfant ; desi ARMYs racontera comment il s’est entraîné pour Big Hit

Le membre du BTS V alias Kim Taehyung est le chouchou des ARMYs. Il est devenu DJ radio sur Starry Night de Kim Eana alors que l’animateur d’origine est en vacances. Hier, il a été rejoint par son pote et chanteur Park Hyo-shin. Il est l’un des chanteurs de ballades les plus célèbres de Corée du Sud. Park Hyo-shin est également un artiste de théâtre musical. Le membre du BTS V alias Kim Taehyung et lui sont amis depuis un certain temps. Il semble que les deux aient des goûts musicaux similaires. C’est la musique de Malt Maltese qui les a liés. Ils aiment aussi Troye Sivan qui est une chanteuse américaine.

*parlant d’expressions scéniques* ? Quand j’étais plus jeune, j’avais l’habitude de danser et de faire un spectacle de talents à ma grand-mère ou à mon oncle pour gagner de l’argent de poche, alors… tout ce qui est devenu et vécu et a conduit à cela (@yourlove_army) 27 septembre 2022

Au cours de l’émission de radio, Park Hyo-sin a loué la façon dont Kim Taehyung alias BTS V a réussi à donner diverses expressions lorsqu’il se produit sur scène. Comme nous le savons, il est célèbre pour sa personnalité animée. Kim Taehyung a révélé qu’il avait appris depuis son enfance. Il semble que quand il était enfant, il organisait un spectacle de talents pour son oncle et sa grand-mère. Il l’a fait dans l’espoir de gagner un peu d’argent de poche. C’est tellement lié à nous, les fans desi qui ont dansé pour des invités, des parents et lors de mariages. Kim Taehyung alias BTS V a déclaré que ses années de pratique étaient devenues utiles lorsqu’il a rejoint Big Hit Music.

Eh bien, il est connu comme idole et idoles. On dit aux recrues qu’en ce qui concerne les expressions, elles devraient s’inspirer de BTS Kim Taehyung. Comme nous le savons, il était le membre caché du groupe. Le directeur de la performance de BTS Son Sung Deuk a déclaré que lorsqu’il a vu les probables pour BTS, la beauté de V a immédiatement attiré son attention. Il a dit que V avait le charisme et la beauté dès qu’il était étudiant. Eh bien, Kim Taehyung fait sensation et il le sait !