BTS : Kim Taehyung alias V rentre en Corée juste avant l’enrôlement de Jin ; dit qu’il est venu voir son ‘hyung’

BTS et ARMY ont le cœur lourd. Kim Seokjin alias Jin va à l’armée. Il rejoindra la base demain. Le chanteur s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager une photo de lui dans une coupe à la mode. Le regard de lui en tant que jeune recrue militaire a fait verser des larmes à ARMY et comment. Tout le monde a le cœur brisé en sachant qu’il sera absent pendant 18 longs mois. Eh bien, Kim Taehyung alias BTS V est de retour en Corée. Il était au Mexique pour filmer une émission de cuisine avec ses amis proches Park Seo Joon et Choi Woo Shik. Le tournage s’est déroulé dans le plus grand secret. Il est de retour un jour avant que Jin alias Kim Seokjin ne parte pour l’armée. Kim Taehyung a déclaré aux médias qu’il était de retour pour voir son Jin hyung à l’armée.

Taehyung est revenu tôt en Corée pour renvoyer Jin. Il est l’ami le plus doux et le plus gentil que l’on puisse jamais demander pic.twitter.com/CRERf0svhA GUIDE TAE | TAECEMBRE (@taeguide) 12 décembre 2022

Kmedia titre cet article sur l’arrivée de Taehyung en mettant l’accent sur sa loyauté : “Je suis ici pour te voir partir.” V, un membre fidèle” BIENVENUE CHEZ TAEHYUNG pic.twitter.com/UgpDOJBZnV GUIDE TAE | TAECEMBRE (@taeguide) 12 décembre 2022

Les membres du BTS sont maintenant occupés par des activités en solo. Kim Seokjin a donné aux ARMYs une chanson The Astronaut avant son départ. Il a également filmé beaucoup de contenu pour des émissions de variétés. Big Hit Music a déclaré qu’il n’y avait pas de programme dans lequel il rencontrait des fans, donc personne ne devrait se presser à la base. Seuls lui et les membres de sa famille viendront à la base de Yeonchan où il rejoindra 200 autres nouvelles recrues.

ARMY a eu un effondrement après que Jin ait partagé sa photo dans une coupe à la mode. Il a dit que la coiffure était plus mignonne qu’il ne le pensait. Il y avait beaucoup d’espoir qu’ils obtiendraient un autre service ou un mandat plus court. BTS est le plus grand ambassadeur culturel de Corée. Les Bangtan Boys ont représenté le pays aux Nations Unies. Le chef du BTS, Kim Namjoon, alias RM, a déclaré qu’il considérait l’armée comme un passage de la vie. Il n’y a pas beaucoup réfléchi. Après une formation initiale, il rejoindra les forces combattantes à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ce sera l’hiver le plus froid de Corée.