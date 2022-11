BTS : Kim Taehyung alias V rejoint-il également Jungkook pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar ? Le chat de l’aéroport laisse l’ARMÉE curieuse

BTS ARMY est sur un nuage neuf. On dirait que Kim Taehyung alias BTS V a fait une surprise aux fans. Il a été vu à l’aéroport d’Incheon en partance pour un lieu non divulgué. Il semble qu’il rejoigne Jungkook pour sa performance en solo à la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar. Il y avait des spéculations selon lesquelles il pourrait voler à Paris, mais apparemment il n’y a pas de vols de Séoul à Paris aujourd’hui. Les fans qui ont vu l’horaire des vols ont également écarté la possibilité qu’il se rende au Mexique. On le sait, il est censé faire l’émission Youn’s Kitchen avec sa Wooga Squad. Il semble qu’il y ait un vol vers Abu Dhabi, donc les gens devinent que ce pourrait être une escale pour le Qatar.

Quoi qu’il en soit, Kim Taehyung alias BTS V a déclaré aux journalistes qu’il était censé rejoindre Jungkook. Le Golden Maknae de BTS a voyagé dans un avion affrété depuis l’aéroport de Gimpo. Mais on ne sait toujours pas s’il se rend au Qatar ou ailleurs. Le look de l’aéroport était parfait. Il était vêtu d’un jean, d’un t-shirt et d’une énorme veste en cuir. Kim Taehyung alias BTS V avait l’air très heureux. ARMY est gaga sur le look et sa gentillesse à l’aéroport.

Eh bien, nous saurons bientôt où est allé Kim Taehyung, car il poste chaque fois qu’il voyage. BTS V prépare son album solo. Il a également déclaré qu’il suivait un régime sérieux pour la première fois de sa vie et qu’il se sentait très facilement fatigué.