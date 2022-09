BTS : Kim Taehyung alias V rappelle encore une fois aux fans de Desi Bangtan Shah Rukh Khan [View Pic]

Les membres de BTS font l’actualité quotidiennement. BTS V alias Kim Taehyung vient de terminer un tournage avec Vogue à New York il y a un mois. Le numéro est sorti et les fans peuvent voir 30 photos différentes du chanteur de BTS Kim Taehyung alias V dans le magazine. Ils ont fait le tournage dans l’emblématique William Cullen Byrant Homestead, qui était la maison d’enfance du poète américain. Maintenant, Vogue Corée a partagé un moment où Kim Taehyung alias BTS V a posé avec toute l’équipe et le personnel qui ont joué un rôle énorme dans la réalisation de cette séance photo de rêve. Sur les photos, il porte un pull marron clair avec un pantalon blanc.

Certains fans l’ont trouvé ressemblant à Shah Rukh Khan, et même à son fils Aryan Khan. BTS V alias Kim Taehyung est considéré comme l’un des hommes les plus beaux du monde. Vogue Corée a écrit qu’il rit pudiquement quand les gens parlent de tels titres devant lui. Les fans de Shah Rukh Khan ont rapidement sorti cette photo, ce qui nous fait à nouveau nous demander comment ce serait d’avoir les deux dans le même cadre.

La chose qu’Aryan Khana Khan ressemble tellement à Taehyung Anusha ? (@AnushaKujur) 23 septembre 2022

je cherchais ce commentaire? il ressemble à srk Rose ? (@joonchild20) 23 septembre 2022

Eh bien, ce n’est pas tout. La nouvelle vidéo de Kim Taehyung alias BTS V de la version Hyundai World Cup de Yet To Come envahit également les réseaux sociaux. Dans une chemise en mousseline imprimée bleue, un t-shirt et un pantalon blancs, il prouve qu’il est le dieu irréel des visuels de la K-Pop. Regarde…

Regarde-le ? pic.twitter.com/KYillIVZKj mises à jour thv (@DailylofV) 23 septembre 2022

Qu’est-ce que dans le clip vidéo de Bollywood est-ce si beau Pingu Pings ? (@Pingupings2013) 23 septembre 2022

Il a l’air si rêveur comme une star ?????? Hiba ? (@KTH_TaedyBear) 23 septembre 2022