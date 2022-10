BTS : Kim Taehyung alias V partage un extrait de leurs répétitions Run BTS et c’est la preuve de leur immense travail acharné pour le concert de Busan [Watch]

La Concert BTS a eu lieu samedi où les Bangtan Boys RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook joué à Busan pour le concert de l’Exposition universelle de Busan 2030. C’était un acte époustouflant mis en place par les garçons en peu de temps et au milieu de leurs horaires personnels. Le point culminant et le morceau le plus attendu du concert de Busan était le Exécuter BTS chorégraphie. Run BTS est une chanson sortie avec leur album Preuve. Il a été aimé par les ARMYs à travers. Lors de leurs remises de prix, les BTS ARMÉE souhaité pour la chorégraphie de Run BTS et les garçons obligés à l’Exposition universelle de Busan 2030.

Run BTS Choreography gagne les cœurs

Lorsque les Bangtan Boys RM, Jin Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook ont ​​​​interprété Run BTS au début du concert, c’était le plus grand moment fort. Non seulement la chorégraphie, mais la synchronisation entre les membres et aussi les mouvements de danse ont laissé l’ARMÉE haletante et émerveillée. C’était vraiment un moment fort de la soirée prévue. Le concert de BTS à Busan était une grande tendance dans Nouvelles d’Hollywood aussi bien

BTS V alias Kim Taehyung partage un BTS des répétitions de Run BTS

Le chanteur baryton de BTS et l’un des artistes les plus aimés, Kim Taehyung, a pris son compte sur les réseaux sociaux et a partagé un clip des coulisses des répétitions des Bangtan Boys de la chorégraphie de Run BTS. La quantité d’énergie qu’ils ont mise dans les répétitions est folle. Taehyung a écrit que cela faisait longtemps qu’ils ne s’étaient pas allumés dans une performance. Les ARMYs partagent les clips vidéo de Run BTS sur Twitter et les comblent d’amour.

Consultez l’histoire Instagram de Kim Taehyung sur les répétitions de Run BTS ici:

Taehyung nomas vino a alborotar al gallinero con su historia de instagram cuando is ya se iba a sleep. Ahora quiero ver mas de Run BTS ??

221017 Histoire Instagram de Taehyung Pratique de danse 'Run BTS' 2

et ce n’est pas que les bts ne donnent pas tout dans le reste de leurs chansons car ils font 100% mais c’est si différent pour run bts, j’ai senti cette faim qu’ils décrivaient en jouant, je l’ai ressenti dans l’histoire instagram taehyung postée, c’est le même faim et ça me rend si heureux jungkook_613 (@vobikm) 17 octobre 2022

[VIDEO] Mise à jour de l'histoire Instagram de Taehyung ? https://t.co/UQKdWWPGph Tout le monde dit merci Taehyung de nous avoir donné un peu de pratique de danse Run BTS ??#Taehyung #BTSV # #

Taehyung (thv) Histoire Instagram 1017 (1~2) https://t.co/0xZXgfp95R https://t.co/PUaXsVVA9h ? Pour la première fois depuis longtemps depuis que je l'ai/nous avons vraiment brûlé ? ? ? (Vous avez) travaillé dur/bon travail *court extrait de la pratique de la danse RUN BTS*#BTS # #TAEHYUNG @BTS_twt

? ? ?? RUN BTS ouais ? trop cool. Taehyung, merci pour la photo d’entraînement. Engourdissement explosif.? 20221017Histoire Instagram de Taehyun pic.twitter.com/lClkiPOTU0 ?tetenosuke? (@sgR1Vh9YyacvCMX) 17 octobre 2022

Concert des Bangtan Boys à Busan

Les membres du BTS étaient très enthousiasmés par leur concert à Busan. C’était le dernier de leur concert programmé pour l’instant. Et à la fin du concert, ils ont demandé aux BTS ARMY de ne pas être tristes et d’attendre avec impatience leurs débuts en solo et plus de contenu en solo. Ils ne seront pas en pause comme l’a confirmé Suga lors de la fin du concert BTS Busan.