BTS : Kim Taehyung, alias V, fait pâlir les ARMYs avec son folio photo ” de beaux jours ” ; les fans ne peuvent pas oublier son avatar victorien

Grand succès a publié le Garçons Bangtan RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkookde la série spéciale Photo-folio. Ils ont publié les images dans le livret. Jusqu’à présent, nous avons vu Jungkook, RM, Jimin et Jin’s spécial 8 Photo-Folio série. Et maintenant, le BTS ARMÉE est traité pour Kim Tae Hyung alias BTS VSpécial Photo-Folio. Le roi visuel a enfilé le rôle équestre qu’il semble. Le hitmaker Run BTS semble avoir organisé une séance photo de l’ère victoria. ARMY devient gaga sur la séance photo de BTS V et comment!

Big Hit publie le folio photo spécial de Kim Taehyung

Hollywood News sera bouleversé par la séance photo de Kim Taehyung. Le tournage spécial de Taetae s’appelle Me, Myself et V ‘Veautiful Days’. Big Hit Entertainment a également publié le teaser du folio photo de Kim Taehyung. Le chanteur de l’arbre de Noël est vu dans des vêtements de style Victoria. Il a une montre de poche, de vieux livres reliés et des costumes rayés. Taehyung aimait aussi l’équitation et s’est installé dans le rôle d’un cavalier pour la séance photo.

Kim Taehyung est très beau sur chacune des photos, comme toujours. Il a également posé sur un lit de fleurs. Il a une énergie enfantine avec laquelle on le voit sauter de haut en bas sur le lit. Il y a trois teasers du folio spécial 8 photos de BTS V. Il est également vu dans un costume blanc et un chapeau.

Découvrez les teasers vidéo du folio photo de Kim Taehyung ici:

ARMY devient fou de Kim Taehyung

BTS ARMY devient gaga de Kim Taehyung et de sa magnifique séance photo sur le thème de Victoria et sur le thème de l’équitation. Ils ont partagé les photos en ligne et ont écrasé Taetae. C’est comme s’il avait posé un piège à soif mais celui-ci est un voyage dans le temps. Découvrez les tweets ici :

Pendant ce temps, selon les rapports de k-media, Taehyung tourne pour une émission de variétés avec Park Seojoon appelée Seo Jin’s. La série pourrait sortir plus tôt l’année prochaine.